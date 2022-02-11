Красота мира — в разнообразии. Олеся Жураковская о принятии себя

Умение принять себя таким(-ой), какой(-ая) ты есть, научиться себя любить — это самое трудное для каждого из нас. У каждого есть комплексы, с которыми мы боремся всю жизнь.

И здесь есть два варианта — либо прожить дальше свою серую жизнь с кучей комплексов, либо принять себя, стать самым(-ой) счастливым(-ой) и покорять все вершины.

Актриса Олеся Жураковская рассказала журналистке программы Вікна-новини Эмме Антонюк о том, с какими стереотипами ей приходилось сталкиваться.

Я — красивая женщина. Я всю жизнь живу с этим осознанием.

— Мне всегда это говорили окружающие. Хотя мне не нужно, чтобы мне постоянно кто-нибудь это говорил. Я это знаю.

Вся моя жизнь так сложилась, что она посвящена тому, чтобы людям показывать, что можно быть успешной в любой кондиции. Полнее, худее, такой, сякой.

Говорят, полные люди — ленивые, неповоротливые. У меня от этого дыбом встают волосы. Ну как можно так взять и всех подряд людей, у которых, по чьему-то мнению, есть лишний вес, так охарактеризовать?

Кто ленивая? Я ленивая? Которая по 12 часов на съемочной площадке. А то и больше бывает.

Мне удивительно, что женщины, глядя на себя в зеркало, не отдают себе отчет в том, что красота мира — в разнообразии. В том, что мы все разные.

Представить себе мир, где все сделаны по одному шаблону, мне страшно.

— Несчастливому человеку можно больше продать.

Счастливый человек, он доволен малым обычно бывает. Потому что счастье, живущее внутри, оно во многом не нуждается, — рассказывает актриса.

Кстати, на следующей неделе на Вікнах выйдет развернутый материал Эммы Антонюк о том, почему специалисты ВОЗ открыто называют детоксы, диеты для похудения и фитнес-марафоны недейственными и, несмотря на это, мировая индустрия ежегодно становится богаче на миллиарды долларов.

А недавно коллега Олеси актриса Ксения Мишина рассказала о границе между компромиссом и страхом.