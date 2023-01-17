“Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром”: Олеся Жураковская растрогала сеть реакцией на трагедию в Днепре

Ракетная атака, которую россияне совершили 14 января в Днепре, до сих пор не укладывается в умах украинцев. Эта трагедия повлияла на всех нас: даже на тех, кому уже казалось, что он или она привыкли к событиям вокруг.

Известная украинская актриса кино и театра Олеся Жураковская также была под ужасающими впечатлениями от трагедии в Днепре. Уже на следующий день она продекламировала перед камерой щемящее стихотворение украинки Людмилы Горовой. Последняя написала это стихотворение-рефлексию именно после обстрела гражданского дома.

Стихотворение растрогало не только украинцев в социальных сетях, но и саму Жураковскую. В своем Instagram звезда выложила видео, где зачитывает то самое стихотворение.

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У мене не буде сина. Не дам йому імені я. А був би він Северином. Чи, може, скажімо — Ілля. А був би він, може, Данилом, Назаром, Романом, Петром. Осів будівельним пилом мій крик над старим Дніпром.

Олеся Жураковская под видео выразила соболезнования всем тем, чьи родственники погибли в этой страшной трагедии.

Соболезнование всем, кто потерял близких, кто пострадал от российского террора. Ярость и наказание ненавистному врагу.

Под видео уже собралось множество комментариев: украинцы выражают сожаление и скорбь о тех, кого забрала российская ракета.

Сегодня ГСЧС сообщили, что завершили поисково-спасательные работы на месте происшествий. Сколько людей погибло 14 января из-за российского теракта и кого удалось найти: читай в нашем материале.

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