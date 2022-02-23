Диеты — зло! Кому выгодно, чтобы женщины мечтали стать худыми?

По результатам опроса журнала Esquire, 54% женщин предпочли бы попасть под грузовик, чем растолстеть. Только задумайтесь, сколько отраслей обанкротится, если завтра женщины проснутся и решат, что им действительно нравятся их тела!

Индустрия, построенная на лжи

Она называет себя полной женщиной. Для нее это не антоним слова “красивая”. Она — любимая актриса миллионов украинцев, которая пять лет назад похудела на 30 кг, а затем вернула потерянный вес до последнего грамма назад.

Олеся Жураковская — моя консультантка по теме “как принять свое тело, если оно красивое не таким образом, как пропагандирует модный глянец, медиа, реклама и кино”:

— Я ехала, Эмма, на интервью и как раз об этом думала. Как это сформулировать? Честно говоря, как бы я это ни сформулировала, это будет банально.

Если вы не можете себя убедить в том, что вы красивы, посмотрите на меня. Вот я сейчас играю спектакль, который я играю 20 лет. И 20 лет я играю его на аншлагах. Нельзя купить билет на ближайшие представления.

Я не думаю, что я кажусь некрасивой, несексуальной, неприятной людям, приходящим в зал. Вот и все, — говорит Олеся.

Большинство тел, которые нам транслирует культура как образец красоты и сексуальности — худые. Это телосложение не присуще 90% женщин. Их стыдят за каждую складку на теле, воспринимая округлые формы как болезнь, неряшливость, последствия лени или обжорливости.

Женщинам остается выбор: стремиться к искусственно сконструированному идеалу или же не любить свои тела:

— Говорят, полные люди — ленивы и неповоротливы. Ну как можно так взять и огульно всех людей, у которых, по чьему-то мнению, есть лишний вес, так охарактеризовать?

Кто ленивая? Я ленивая? Которая по 12 часов на съемочной площадке. А то и больше бывает. И ты можешь где-то там бегать, карабкаться, если снимают о войне, таскать на себе тяжелые костюмы. Быть затянутой в корсет.

Я очень люблю много ходить — я активный человек. Я люблю танцевать. Я люблю путешествовать.

Говорят “просто надо меньше жрать”. Я, например, не жру как ненормальная. Я не люблю сладкое. Я практически не ем хлеб, потому что я его не люблю. Я люблю мясо, я люблю рыбу.

Когда начинают рассказывать, чтобы быть стройной, надо меньше жрать — это же ложь. Это неправда. Иногда нужно сходить к врачу. А иногда нужно себя принять, — рассказывает актриса.

Мы живем в мире, где быть полной стыдно, а худой — сексуально.

Когда Кейт Мосс весила 45 кг с ростом 170 см, всемирно известные модные лейблы заключали с ней миллионные контракты.

Но стоит полной женщине заявить, что она любит себя и наслаждается собственным телом, как люди вокруг превращаются в диагностов, которые знают все о лени, сердечно-сосудистых болезнях и холестерине.

Если культура с детства учит нас, что худоба — это хорошо, а полнота — наоборот, любая анорексическая модель будет сниматься для глянца, пока полные женщины будут слушать лекции про вес, который, на чей-то взгляд, у них лишний.

— Часто в моде работают люди, которые просто не любят женщин, не любят женские тела, — говорит Жураковская. — Это тоже их право. Но не надо меня заставлять не любить мое тело.

Не втягивайте живот: складка жира, которую задумала природа

Пять лет назад модную индустрию всколыхнул скандал. В сеть попали фотографии топ-модели Синди Кроуфорд для глянца. Разница между обложкой журнала и оригинальными фото была поразительна. Больше всего фанатам модели бросилось в глаза, как тщательно дизайнеры уменьшили и заретушировали живот Синди.

Если исследовать самые большие скандалы из-за утечки фотографий звезд без фотошопа, живот будет именно той частью тела, которую чаще всего видоизменяют.

Медиа показывают публично только обезжиренные и плоские женские животики без складочки жира.

Почему для женщин это самая “проблемная” зона и действительно ли она “проблемная” с точки зрения здоровья, а не глянцевой красоты? Вот с чем я пришла к семейному врачу Дарье Дмитриевской:

— Когда я вижу фотографии таких абсолютно “обезжиренных” женщин, сразу у меня в голове картина: что там может быть на УЗИ, какие могут быть последствия для здоровья, какие там могут быть показатели по анализу крови. Там, скорее всего, будут проявления анемии.

Совершенно это не вызывает какого-либо восхищения. Напротив, жаль тех моделей, которых наша культура доводит до такого состояния.

Врач говорит: жир на животе у женщин служит своеобразной защитой репродуктивных органов. От складки внизу живота так трудно избавиться, потому что она выполняет определенную функцию, которую заложила природа:

— Для женщин очень даже естественным является наличие жировой ткани на участке живота, на участке бедер.

Потому что этот жир производит эстрогены, женские гормоны, которые, в том числе, помогают сохранять здоровье и репродуктивное, и вообще гинекологическое.

Помогают выносить здоровое потомство. Это естественная история, что у женщины в этом участке есть жировая ткань! Так должно быть, и это абсолютно здоровая вещь, — говорит Дарья.

Культура питает нелюбовь женщин к своим здоровым и функциональным телам, а большая индустрия по похудению собирает многомиллиардные доходы от нашей погони за недостижимым идеалом.

Британская ассоциация диетологов сделала публичное заявление о том, что детоксикация — это чепуха и полная выдумка диетной индустрии, ведь выведение отходов и токсинов — это непрерывный процесс, в котором участвуют внутренние органы человека.

Подобные заявления специалистов ВОЗ звучали и о чаях для похудения и интенсивных марафонах по потере веса, которые не приносят результат и несут вред здоровью:

— Детоксы и диеты для похудения — они неестественны для человека, — считает и Дарья Дмитриевская.

Еда для нас — это источник полезных веществ, источник энергии. А энергия нам нужна, чтобы жить.

Наше тело не понимает, зачем избавляться от этой энергии. Очень часто люди могут этим увлекаться и прямо вредить своему здоровью.

Когда организм теряет полезные вещества, в нем нет сил, чтобы поддерживать иммунитет. И организм становится уязвим к малейшим инфекциям, — рассказывает Дарья.

Если вес действительно лишний и вызывает физиологический дискомфорт, тренировки и здоровое питание помогут, но часто не только эти факторы являются причиной ожирения.

Поэтому правильное решение — не интенсивный марафон по похудению в Instagram, а посещение семейного врача или эндокринолога.

Ведь проблема может быть в стрессе, хронических болезнях или гормонах.

За бортом идеального тела: сексуальность разнообразнее, чем диктует мода

В этом году на украинском книжном рынке появился мировой бестселлер Сила бодипозитива британки Меган Джейн Кребб. Его название способно оттолкнуть читательниц, потому что “бодипозитив” — демонизированное слово, которое используют как синоним к неряшливости и нездоровому образу жизни.

Фото: Yakaboo

На самом же деле автор нон-фикшна имеет в виду, чтобы все тела уважали, боготворили, изображали и прославляли:

— Современный идеал тела обманчив. Он говорит женщинам, что можно иметь жир, принять свои изгибы! Настаивает, что натренированность не менее важна, чем красота, сильная — это новая худощавая!

Заявляет об ослаблении давления тех времен, когда параметры Кейт Мосс преобладали в представлениях о красоте. Но на самом деле это не так.

Конечно, можно иметь изгибы, но только в правильных местах и ​​только в правильных пропорциях.

— Нам снова разрешили иметь бедра и грудь, но животы, ноги, руки и лицо надо контролировать, а зады — это совсем другая история, — пишет Меган в Силе бодипозитива.

Олеся Жураковская призывает женщин проходить регулярные медицинские обследования и относиться к себе с позиции уважения и любви. Это не значит быть худой. Это значит — чувствовать себя здоровой и счастливой, какую бы цифру не показывали весы:

— Несчастливому человеку можно больше продать. Они будут рассказывать, что причина твоего несчастья — это лишний вес: тебе нужно побежать сюда, купить такой марафон. Съесть такую ​​биодобавку.

Это огромная индустрия. Счастливый человек, он доволен малым обычно бывает. Потому что счастье, живущее внутри, ему много не нужно.

Мы часто себе отказываем в сладеньком, потому что боимся лишних килограммов. Но себя нужно любить и разрешать себе, все, что хочется. Ранее мы рассказывали, можно ли пить чай со сладким после еды.