Здоровье и красота
Эксклюзив

Диеты — зло! Кому выгодно, чтобы женщины мечтали стать худыми?

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 23 февраля 2022, 16:00
Дієти - зло
Фото: Unsplash, Pexels

Эксклюзивы
інтерв'ю з Іриною Данилевською
Ирина Данилевская об инклюзивности, “устойчивой моде” и диджилизации на Ukrainian Fashion Week
Ситуація в Україні 22 лютого
Политика step-by-step и размытые границы. Политологи о перспективах признанных Россией “республик”
Диеты — зло! Кому выгодно, чтобы женщины мечтали стать худыми?
Развод – еще не конец жизни: Надежда Матвеева о том, как не бояться разрыва, открыться миру и верить, что все будет хорошо
Диеты — зло! Кому выгодно, чтобы женщины мечтали стать худыми?
Как сохранить сбережения в тревожные времена? Финансовый аналитик советует “не класть все яйца в одну корзину”
Смотреть больше

Больше новостей
Российские войска у границы Украины
РФ увеличивает количество военных на границе с Харьковской областью: ситуация в регионе
Які шкідливі продукти краще забрати з раціону і чому
Какие вредные продукты лучше убрать из рациона и почему
чрезвычайное положение в Украине
Чрезвычайное положение в Украине — все, что известно
Викна-новини выпуск от 23.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 23.02.2022 (14:30)
Смотреть больше

Материалы по теме

Як не кричати на дитину - поради, як зберігати спокій
Иногда мне сложно не сорваться на крик, когда ребенок капризничает. Как сохранять спокойствие
Як побудувати стосунки з дитиною на взаємній повазі
Забудь о принуждении и манипуляциях! Расскажем, как построить отношения с ребенком на взаимоуважении
Драма Мама
Второй сезон сериала Мама: драма, всколыхнувшая миллионы сердец, возвращается
Диеты — зло! Кому выгодно, чтобы женщины мечтали стать худыми?
Наслаждаться историями и вдохновиться новыми свершениями — подборка книг о любви

Видео
0:03:28
Российские войска у границы Украины

РФ увеличивает количество военных на границе с Харьковской областью: ситуация в регионе
чрезвычайное положение в Украине
Чрезвычайное положение в Украине — все, что известно
0:20:00
Викна-новини выпуск от 23.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 23.02.2022 (14:30)
0:02:51
Санкції Євросоюзу
Кого накажут за признание независимости ОРДЛО? Санкции Евросоюза
0:03:37
Перший пакет санкцій США
Первый пакет санкций США: как они бьют по финансовой жизни РФ
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 23.02.2022 (11:30)
0:03:07
Свадьбы в Украине
Зеркальная дата привела к свадебному буму в Украине! Как молодожены праздновали 22.02.2022
0:01:52
Экономика Украины
Рост цен и курса валют? Как повлияют действия Кремля на экономику Украины
0:40:35
Вікна-новини
Викна-новини. Выпуск от 22.02.2022 (22:00)
Звернення Зеленського
“Открыто рассказываю о наших действиях.” Обращение Зеленского по планам Украины и сбору резервистов
Больше видео
Які шкідливі продукти краще забрати з раціону і чому
Читать дальше
Какие вредные продукты лучше убрать из рациона и почему

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь