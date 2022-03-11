Дома и стены помогают: Олеся Жураковская о детях, помощи во время войны и информационном пространстве

Известная украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская рассказала о борьбе на информационном фронте и волонтерстве.

Актриса говорит, что с семьей никуда не уезжали, а остались дома.

Как сказала моя мама: “Дома и стены помогают”.

Что касается собственной деятельности, то Олеся помогает тем, кто вынужден был покинуть свои дома. Например, читает книги для самых маленьких и старших:

Я здесь со стариками и маленькими.

Актриса рассказала, что дети на 8 марта подготовили открытки, читали стихи, помогали поднять настроение.

Также Олеся Жураковская рассказала, что много времени проводят в подвале, но когда удается выбраться наверх, изо всех сил пытаются жить привычной жизнью:

Приготовили завтрак, быстро-быстро его съели, улыбнулись друг другу, обнялись.

Актриса говорит, что пытаются держаться ради детей, чтобы у них не было психологической травмы. Они страдают очень сильно, они ведь эмоционально чувствительны.

Все направлено на то, чтобы дети чувствовали себя в комфортной ситуации.

Ира Горбачева на связи со мной каждый день, – актриса рассказала, что некоторые российские коллеги написали ей со словами поддержки.

И добавила, что российская актриса активно помогает людям, которые ищут убежища и работают с волонтерами.

Олеся еще успевает держать информационный фронт. Когда есть связь, она выходит в Instagram и записывает видео.

Надеюсь, что до нормальных людей я докричусь и достучусь.

Напомним, ранее другая известная украинская актриса Ада Роговцева рассказала, как помогает украинским военным и новое умение ненавидеть.