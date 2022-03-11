Вдома і стіни допомагають: Олеся Жураківська про дітей, допомогу під час війни та інформаційний простір

Відома українська акторка театру і кіно Олеся Жураківська розповіла про боротьбу на інформаційному фронті та волонтерство.

Акторка говорить, що з родиною нікуди не виїжджали, а залишились вдома.

Як сказала моя мама: “Вдома і стіни допомагають”.

Щодо власної діяльності, то Олеся допомагає тим, хто змушений був покинути власні домівки. Наприклад, читає книги для найменших та найстарших:

Я тут зі старенькими та маленькими.

Акторка розповіла, що діти на 8 березня підготували листівки, читали вірші, допомагали підняти настрій.

Також Олеся Жураківська розповіла, що багато часу проводять у підвалі, але коли вдається вибратись нагору, то з усіх сил намагаються жити звичним життям:

Приготували сніданок, швидко-швидко його з’їли, посміхнулись один одному, обнялись.

Акторка говорить, що намагаються триматись задля дітей, щоб в них не було психологічної травми. Вони страждають дуже сильно, адже вони емоційно чутливі.

Все направлено на те, щоб діти відчували себе у комфортній більш-менш ситуації.

– Іра Горбачова на зв’язку зі мною кожен день, — актриса розповіла, що деякі російські колеги написали їй зі словами підтримки.

І додала, що російська акторка активно допомагає людям, які шукають прихисток і працює з волонтерами.

Олеся ще й встигає тримати інформаційний фронт. Коли є зв’язок, вона виходить в Instagram і записує відео.

Сподіваюсь, що до нормальних людей я докричусь та достукаюсь.

Нагадаємо, раніше інша відома українська акторка Ада Роговцева розповіла, як допомагає українським військовим та нове вміння ненавидіти.