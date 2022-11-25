Когда тьма вокруг — солнце сияет в сердцах: как прошел пятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Когда вокруг выключается свет и, кажется, перестает существовать весь мир — значит пора зажечь в своем сердце самые страстные ощущения.

Иногда внешние факторы могут даже мешать, чтобы рассмотреть самые важные чувства, зарождающиеся между двумя людьми. Однако если закрыть глаза, то можно попытаться открыть новые, ранее непостижимые уголки души.

Поэтому на пятой неделе проекта Холостяк-12 главный герой шоу решил узнать, со всеми ли девушками ему удается объясниться на языке чувств.

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Новый уровень романтики и взаимопонимания

Первое свидание на пятой неделе было заполнено романтикой. Значительную роль сыграло место проведения, поскольку все участники шоу отправились в Дубай. Холостяк смог лучше узнать актрису Викторию, поэтому разговоры медленно перешли на более чувственный уровень общения.

Первое групповое свидание проходило в пустыне, где главный герой шоу смог пообщаться с крупье Лизой и визажисткой Роксоланой. Несмотря на экзотическую атмосферу, на первый план вышли именно разговоры героев, во время которых они смогли поделиться тайнами своего прошлого.

На второе групповое свидание Алекс пригласил модель Катю, директора ІТ-компании Александру и директора банкетной службы Юлю. Мужчина предложил каждой девушке с завязанными глазами описать нужную специю. После этого уже сам Холостяк не видел, какой продукт берут спутницы, поэтому он мог только описывать, что нужно купить.

Таким образом, главный герой шоу хотел узнать, возможно ли взаимопонимание с этими участницами и насколько может быть сильна связь между ним и девушками.

Однако лучшим индикатором искренности оказалась игра, во время которой участницам было предложено вступить в дискуссию на предложенную тему. Именно во время зажигательного разговора каждая девушка проявила новые черты своего характера, которые еще оставались неизвестными для Холостяка.

Кто покинул Холостяк в пятом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинули: директор банкетной службы Юля и визажистка Роксолана.

Сейчас по всей стране применяются аварийные отключения электроэнергии. В этот период уровень злости и отчаяния увеличивается в несколько раз. Чтобы этого не было, нужно правильно проводить это время. Некоторые могут пересматривать любимое шоу, но когда это невозможно, читай, как не впасть в депрессию во время отключений света.

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