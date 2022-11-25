Шоу-биз

Когда тьма вокруг — солнце сияет в сердцах: как прошел пятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 ноября 2022, 00:57
Холостяк
Фото: СТБ

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