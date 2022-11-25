Шоу-біз

Коли темрява навколо — сонце сяє у серцях: як минув п’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 00:57
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Фото: СТБ

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