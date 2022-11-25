Коли темрява навколо — сонце сяє у серцях: як минув п’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Коли навколо вимикається світло та, здається, припиняє існувати увесь світ — значить настав час запалити у своєму серці найпалкіші відчуття.

Іноді зовнішні фактори можуть навіть заважати, щоб розгледіти найважливіші почуття, що зароджуються між двома людьми. Проте якщо закрити очі, то можна спробувати відкрити нові, раніше незбагненні, закутки душі.

Тому на п’ятому тижні проекту Холостяк-12 головний герой шоу вирішив дізнатись, чи з усіма дівчатами йому вдається порозумітись мовою почуттів.

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Новий рівень романтики та взаєморозуміння

Перше побачення на п’ятому тижні було наповнене романтикою. Значну роль зіграло й місце проведення, оскільки усі учасники шоу відправились у Дубай. Холостяк зміг краще пізнати акторку Вікторію, тому розмови повільно перейшли на більш чуттєвий рівень спілкування.

Перше групове побачення проходило у пустелі, де головний герой шоу зміг поспілкуватись з круп’є Лізою та візажисткою Роксоланою. Попри екзотичну атмосферу на перший план вийшли саме розмови героїв, під час яких вони змогли поділитись таємницями свого минулого.

На друге групове побачення Алекс запросив модель Катю, директорку ІТ-компанії Олександру та директорку банкетної служби Юлю. Чоловік запропонував кожній дівчині із зав’язаними очима описати потрібну спецію. Після цього вже сам Холостяк не бачив, який продукт беруть супутниці, тому міг лише описувати, що потрібно придбати.

Таким чином головний герой шоу прагнув дізнатись, чи можливе взаєморозуміння з цими учасницями та наскільки може бути сильним зв’язок між ним та дівчатами.

Однак найкращим індикатором щирості виявилась гра, під час якої учасницям запропонували вступити у дискусію на запропоновану тему. Саме під час запальної розмови кожна дівчина проявила нові риси свого характеру, які ще залишались невідомими для Холостяка.

Хто залишив Холостяк у п’ятому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинули: директорка банкетної служби Юля та візажистка Роксолана.

Зараз по всій країні застосовують аварійні відключення електроенергії. У цей час рівень злості та суму зростає у кілька разів. Щоб цього не було, треба правильно проводити цей час. Дехто може переглядати улюблене шоу, але коли це неможливо, читай, як не впасти в депресію під час відключень світла.

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