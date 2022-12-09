Резкая откровенность в ответ на предательское молчание: как прошел седьмой выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Сладкое чувство любви не должно смешиваться с горькой ложью, как бы ни пытались сравнивать ее с лучшей в мире конфетой.

Поэтому на прошлой неделе главный герой шоу Холостяк 12, услышав немало правды и клеветы об участницах, решил взять перерыв и вместо церемонии роз оставить после себя только молчание.

Однако уже в седьмом выпуске мужчина собрался с силами, чтобы услышать резкую откровенность. И именно правда должна помочь влюбленным сердцам найти верный путь. С кем так и не удалось поговорить откровенно, читай дальше.

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Откровенный тет-а-тет лучше детектора лжи

На этой неделе Холостяк решил узнать правду от самих участниц, в чью сторону летело больше всего нареканий. Поэтому Алина, Саша Мудрая, Катя и Марина пришли на свидание как на проверку на детекторе лжи.

С каждой девушкой у Алекса был откровенный разговор, поскольку он хотел понять, откуда столько негативных высказываний могло возникнуть. Наиболее эмоциональной оказалась встреча с Сашей.

Девушка решила объяснить Холостяку, почему так агрессивна с другими участницами и рассказала, что ее поведение берет свое начало еще в детстве. Еще маленькой Саша научилась защищаться от внешнего мира после развода родителей, поэтому и переняла такой способ решения проблем во взрослую жизнь.

Еще одно испытание на искренность нужно было пройти Вике, Александре и Лизе во время прогулки на яхте. Холостяк предложил сыграть в игру, в которой нужно было рассказать две правдивые и одну вымышленную историю. Другие участники должны были угадать, когда кто соврал.

Наиболее искусной в игре оказалась Лиза, поэтому у Алекса появились сразу сомнения, не использует ли девушка свои таланты и в общении с ним. Холостяк был довольно резким в высказываниях, за что позже извинился перед участницей.

А вот игра Марины на следующем свидании во время прогулки на лошадях главному герою понравилась, поскольку раньше ему казалось, что девушка постоянно пытается его обольщать. Однако на этот раз участница решила держать дистанцию, чем заинтересовала Холостяка.

Кроме того, определенное пространство между физическими телами помогло познать друг друга на другом уровне. Алекс признался, что ему понравилось узнавать девушку просто как человека.

Последнее свидание с Катей состоялось в максимально комфортной атмосфере, поскольку, как рассказал Холостяк, он не чувствует коварства этой девушки.

Поэтому пара отправилась сначала расслабляться в SPA, после чего они отвечали на вопросы, что были заранее подготовлены на картах. Полнейшая искренность помогла сблизиться паре и понять, что вместе иногда даже слова лишние.

Кто оставил Холостяк в седьмом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинула только Лиза. Алекс на свидании усомнился в искренности девушки, из-за чего был резким в высказываниях. Однако впоследствии понял, что был неправ, но эту участницу он больше не хочет держать и причинять ей еще большую боль.

Однако если каждый разговор заходит в тупик — это не повод ссориться и хлопать дверью. Читай, как говорить так, чтобы тебя услышали.

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