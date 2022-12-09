Шоу-биз

Резкая откровенность в ответ на предательское молчание: как прошел седьмой выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 декабря 2022, 01:00
Холостяк
Фото: СТБ

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