Різка відвертість у відповідь на зрадницьку мовчанку: як минув сьомий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Солодке почуття кохання не повинне змішуватись з гіркою брехнею, хоч як би не намагались порівнювати її з найкращою цукеркою.

Тож минулого тижня головний герой шоу Холостяк 12, почувши чимало правди та наклепу про учасниць, вирішив взяти перерву та замість церемонії троянд залишити по собі лише мовчанку.

Однак вже у сьомому випуску чоловік зібрався з силами, щоб почути різку відвертість. І саме правда має допомогти закоханим серцям знайти правильний шлях. З ким так і не вдалось поговорити щиро, читай далі.

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Відвертий тет-а-тет ліпший від детектора брехні

Цього тижня Холостяк вирішив дізнатись правду від самих учасниць, у чию сторону летіло найбільше дорікань. Тому Аліна, Саша Мудра, Катя та Марина прийшли на побачення як на перевірку на детекторі брехні.

З кожною дівчиною Алекс мав відверту розмову, оскільки хотів зрозуміти, звідки стільки негативних висловлювань могло виникнути. Найбільш емоційною виявилась зустріч з Сашою.

Дівчина вирішила пояснити Холостяку, чому настільки агресивна з іншими учасницями та розповіла, що її поведінка бере свій початок ще у дитинстві. Ще маленькою Саша навчилась захищатись від зовнішнього світу після розлучення батьків, тому й перейняла такий спосіб вирішення проблем у доросле життя.

Ще одне випробування на щирість потрібно було пройти Віці, Олександрі та Лізі під час прогулянки на яхті. Холостяк запропонував зіграти у гру, у якій потрібно було розповісти дві правдиві та одну вигадану історію. Інші учасники повинні були вгадати, коли хто схитрував.

Найбільш вправною у грі виявилась Ліза, тому в Алекса з’явились одразу сумніви, чи не використовує дівчина свої таланти й у спілкуванні з ним. Холостяк був доволі різким у висловлюваннях, за що пізніше вибачився перед учасницею.

А ось гра Марини на наступному побаченні під час прогулянки на конях головному герою сподобалась, оскільки раніше йому здавалось, що дівчина постійно намагається його зваблювати. Однак цього разу учасниця вирішила тримати дистанцію, чим неабияк зацікавила Холостяка.

Крім того, певний простір між фізичними тілами допоміг пізнати одне одного на іншому рівні. Алекс зізнався, що йому сподобалось пізнавати дівчину просто як людину.

Останнє побачення з Катею відбулось у максимально комфортній атмосфері, оскільки, як розповів Холостяк, він не відчуває підступності від цієї дівчини.

Тому пара відправилась спочатку розслаблятись у SPA, після чого вони відповідали на питання із заздалегідь підготовлених карток. Цілковита щирість допомогла зблизитись парі та зрозуміти, що разом іноді навіть слова зайві.

Хто залишив Холостяк у сьомому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинула лише Ліза. Алекс на побаченні засумнівався у щирості дівчини, через що був різким у висловлюваннях. Проте згодом зрозумів, що був неправий, але цю учасницю він більше не хоче тримати та завдавати їй ще більшого болю.

Однак якщо майже кожна розмова заходить у глухий кут — це не привід сваритися та грюкати дверима. Читай, як говорити так, щоб тебе почули.

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