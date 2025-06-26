Отвоевывают защитников у смерти: премьера документального фильма Куба & Аляска

На европейском фестивале Sheffield Doc Fest в Великобритании прошла мировая премьера документального фильма Куба & Аляска. Лента рассказывает об украинских парамедиках с одноименными позывными. Что узнают зрители и когда фильм можно будет посмотреть в кино?

Куба & Аляска: премьера документального фильма

О премьере рассказали на странице фильма в Instagram. Сейчас для зрителей есть возможность просмотреть только трейлер к ленте.

В кинопрокат Куба & Аляска выйдут 14 августа.

Режиссером фильма стал Егор Трояновский, тоже ныне военный. Он решил показать историю двух лучших подруг на фронте, которые каждый день спасают жизни военных. Кстати, мы рассказывали историю Кубы о пути в армию и маст-хэве для защитницы.

О дружбе и вызовах, спасении жизней, юморе и отчаянии — именно об этом новая лента. Но лейтмотивом есть другое: чем дольше военные находятся на фронте, тем сильнее они отдаляются от своих родных, друзей, прошлой жизни.

Также Куба & Аляска о том, что война меняет каждого из нас.

Sheffield Doc Fest — один из лучших городов для мировой премьеры. Здесь на показы ходит весь город, и зрители приезжают даже из Лондона и городов вокруг, — говорит продюсер Ольга Брегман.

После показа фильма на фестивале долго раздавались аплодисменты и овации. Парамедики тоже смогли поучаствовать и посетили фестиваль. Куба — Юлия Сидорова и Аляска — Александра Лисицкая — не привыкли видеть себя на экране. Александра очень нервничала, но реакция зрителей ее успокоила.

Больше всего меня поразило то, как фильм откликнулся людям. Они подходили и говорили, что это лучший фильм, который они увидели на фестивале, — рассказала Куба.

А до премьеры парамедики встретились с Валерием Залужным.

Для меня большая честь встретиться с героинями этого глубокого и искреннего фильма. Эти женщины — настоящие символы силы украинского народа. В самые тяжелые времена они демонстрируют мужество, стойкость и безграничную любовь к Украине, — добавил посол Украины в Великобритании.

Лента является копродукцией Украины, Бельгии и Франции. Ее снимали в зоне боевых действий. Когда было очень опасно женщины самостоятельно снимали процесс без привлечения режиссеров и команды. Съемки продолжались с 2022 по 2024 год.

Куба & Аляска: трейлер

Раньше мы рассказывали, какие фильмы вышли в 2025 году.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.