Настоящий козак! Представитель Норвегии на Евровидении рассказал, откуда знает украинский

Представитель Норвегии на Евровидении 2025 года после своего выступления продолжает удерживать внимание украинцев! Все потому, что у него родственники-украинцы и он даже заговорил на нашем языке. Рассказываем обо всех подробностях Kyle Alessandro и его родных.

Представитель Норвегии на Евровидении заговорил по-украински

19-летний Кайл Алессандро удивил многих зрителей своим сильным выступлением в первом полуфинале Евровидения 2025 года. Он представил песню, рассказывающую о борьбе с токсичными отношениями. На песню его вдохновила мама, переболевшая онкологией, и которая научила Кайла всегда следовать своему огоньку.

Но оказалось, что парень умеет говорить по-украински. Более того, он болел за Украину и группу Ziferblat.

Парень рассказал, что его мачеха родом из Украины, а именно из Сум. Поэтому она учит его украинскому языку.

Моя мачеха из Сум. Она немного учила меня украинскому. Мои наиболее употребительные фразы “Я втомився”, “Як справи”, “Доброго ранку”, “Добраніч”, “Привіт”.

Кроме этого, ему нравится Fiіnka и ее выступление на национальном отборе с песней Культура. А еще спел украинскую песню группы Ziferblat Bird of Pray.

Кайл оценил песни Украины на Евровидении в 2016 и 2024 годах. Больше всего понравилась Стефания.

Эту песню я больше всего прослушал среди других в том году. Мне очень нравится сочетание, культура, сопилка. Нравится то, что Украина демонстрирует миру. Это очень приятно!

Ранее мы рассказывали о втором полуфинале Евровидения 2025 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.