Шоу-биз

Настоящий козак! Представитель Норвегии на Евровидении рассказал, откуда знает украинский

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 мая 2025, 22:05
норвегия на евровидении
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