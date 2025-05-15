Шоу-біз

Справжній козак! Представник Норвегії на Євробаченні розповів, звідки знає українську

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Травня 2025, 22:05
норвегія на євробаченні
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