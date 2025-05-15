Справжній козак! Представник Норвегії на Євробаченні розповів, звідки знає українську

Представник Норвегії на Євробаченні 2025 після свого виступу продовжує утримувати увагу українців! Усе тому, що він має родичів-українців і навіть заговорив нашою мовою. Розповідаємо про всі подробиці Kyle Alessandro та його рідних.

Представник Норвегії на Євробаченні заговорив українською

19-річний Кайл Алессандро здивував багатьох глядачів своїм сильним виступом у першому півфіналі Євробачення 2025. Він представив пісню, яка розповідає про боротьбу з токсичними стосунками. На пісню його надихнула мама, яка перехворіла на онкологію, і навчила Кайла завжди слідувати своєму вогнику.

Та виявилося, що хлопець вміє говорити українською. Щобільше, він уболівав за Україну та гурт Ziferblat.

Хлопець розповів, що його мачуха родом з України, а саме з Сум. Тож вона вчить його української мови.

Моя мачуха з Сум. Вона трохи вчила мене української. Мої найбільш вживані фрази “Я втомився”, “Як справи”, “Доброго ранку”, “Добраніч”, “Привіт”.

Крім цього, йому подобається Fiїnka та її виступ на національному відборі з піснею Культура. А ще заспівав українською пісню гурту Ziferblat Bird of Pray.

Кайл оцінив пісні України на Євробаченні у 2016 та 2024 роках. Найбільше сподобалася Стефанія.

Цю пісню я найбільше разів прослухав з-поміж інших того року. Мені дуже подобається поєднання, культура, сопілка. Подобається те, що Україна демонструє світові.

Раніше ми розповідали про другий півфінал Євробачення 2025.

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