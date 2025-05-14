Коли та де дивитися другий півфінал Євробачення 2025 — не пропусти шоу року

Увечері 15 травня вся Європа дивитиметься трансляцію зі швейцарського Базеля. Тут, на великій музичній арені St. Jakobshalle, о 22.00 за Києвом стартуватиме другий півфінал Євробачення-2025.

Шукаймо серед конкурсантів своїх фаворитів і відкриваємо супернові зірки. Більше про другий півфінал Євробачення 2025 та хто саме його транслюватиме — у матеріалі.

Де дивитися другий півфінал Євробачення 2025

15 травня о 22.00 ти можеш насолодитися трансляцією другого півфіналу на кількох платформах.

Обирай найзручнішу для тебе:

телеканал Суспільне Культура транслюватиме шоу з українськими коментарями.

офіційний YouTube-канал Євробачення Україна надасть доступ до прямої трансляції;

сайт Суспільне Євробачення — іще одне додаткове джерело для перегляду.

радіо Промінь представить аудіотрансляцію для тих, хто віддає перевагу аудіоформату.

Для глядачів, які хочуть подивитися шоу англійською мовою, трансляція буде доступна на офіційному YouTube–каналі Євробачення.

Коментуватимуть другу частину шоу Тимур Мірошниченко, який вже давно став голосом української версії Євробачення, компанію йому складуть телеведучий та шоумен Олександр Педан і харизматичний Влад Куран.

Аудіоверсію другого півфіналу Євробачення 2025 на Промені ми почуємо з коментарями Дмитра Захарченка та Лесі Антипенко.

Другий півфінал Євробачення 2025 — хто в фаворитах

Цікаво, що фаворитом другого півфіналу Євробачення-2025 нині вважають Австрію з піснею Wasted Love у виконанні JJ.

Букмекери оцінюють шанси Австрії на перемогу в конкурсі в цілому на рівні 19%.

Сильні позиції також тримають Ізраїль: Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise — емоційною баладою трьома мовами, яка має 9% шансів на перемогу.

Фінляндія: Erika Vikman з енергійним хітом Ich Komme, який став фаворитом завдяки яскравому виступу та харизмі співачки.

Та Ірландія: Emmy з піснею Laika Party — креативний номер, який вже став вірусним хітом

Не пропусти можливість подивитися найгучніше музичне шоу року та підтримати своїх фаворитів!

Раніше ми розповідали: скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2025 в Україні та що потрібно знати.

Головне фото: Другий півфінал Євробачення-2025 у Базелі, Швейцарія.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.