Когда и где смотреть второй полуфинал Евровидения 2025 — не пропусти шоу года

Вечером 15 мая вся Европа будет смотреть трансляцию из швейцарского Базеля. Здесь на большой музыкальной арене St. Jakobshalle, в 22.00 по Киеву, стартует второй полуфинал Евровидения-2025.

Ищем среди конкурсантов своих фаворитов и открываем суперновые звезды. Больше о втором полуфинале Евровидения 2025 и кто будет его транслировать — в материале.

Где смотреть второй полуфинал Евровидение 2025

15 мая в 22:00 ты можешь насладиться трансляцией второго полуфинала на нескольких платформах.

Выбирай самую удобную для тебя:

телеканал Суспільне Культура будет транслировать шоу с украинскими комментариями.

будет транслировать шоу с украинскими комментариями. официальный YouTube-канал Евровидения Украина предоставит доступ к прямой трансляции;

Евровидения Украина предоставит доступ к прямой трансляции; сайт Суспільне Євробачення — еще один дополнительный источник для просмотра;

— еще один дополнительный источник для просмотра; Радио Промінь пре дставит аудиотрансляцию для тех, кто предпочитает аудиоформат.

Для зрителей, желающих посмотреть шоу на английском языке, трансляция будет доступна на официальном YouTube– канале Евровидения.

Комментировать вторую часть шоу будет Тимур Мирошниченко, уже давно ставший голосом украинской версии Евровидения, компанию ему составят телеведущий и шоумен Александр Педан и харизматичный Влад Куран.

Аудиоверсию второго полуфинала Евровидения 2025 на Промені мы услышим с комментариями Дмитрия Захарченко и Леси Антипенко.

Второй полуфинал Евровидения 2025 — кто в фаворитах

Интересно, что фаворитом второго полуфинала Евровидения-2025 сейчас считают Австрию с песней Wasted Love в исполнении JJ.

Букмекеры оценивают шансы Австрии на победу в конкурсе в общей сложности на уровне 19%.

Сильные позиции также держат Израиль: Yuval Raphael с песней New Day Will Rise — эмоциональной балладой на трех языках, имеющей 9% шансов на победу.

Финляндия Erika Vikman с энергичным хитом Ich Komme, который стал фаворитом благодаря яркому выступлению и харизме певицы.

И Ирландия: Emmy с песней Laika Party — креативный номер, уже ставший вирусным хитом.

Не упусти возможность посмотреть самое громкое музыкальное шоу года и поддержать своих фаворитов!

Раньше мы рассказывали, сколько стоит проголосовать на Евровидении-2025 в Украине и что нужно знать.

Главное фото: Второй полуфинал Евровидения-2025 в Базеле, Швейцария.

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