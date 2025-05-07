Ірландія на Євробаченні-2025: космічна вечірка та астро-собака у пісні Laika Party

Євробачення-2025 дивуватиме різними піснями: драматичними, ліричними, запальними та навіть відвертими за сенсом. На це свято музики Ірландія та її представниця вривається зі справжньою космічною дискотекою.

Хто представить Ірландію на Євробаченні 2025

Ірландію на Євробаченні-2025 представить співачка Emmy з піснею Laika Party. Загалом шість пісень змагалися за честь представити країну, але Emmy обійшла суперників, набравши 34 бали.

Laika Party перемогла як за результатами голосування публіки, так і за результатами голосування національного журі. Тож саме вона представить країну на пісенному конкурсі.

Хто така Emmy

Співачка та авторка пісень Emmy за національністю є норвежкою. Вона завжди була великою фанаткою Євробачення, а у 2015 році вона взяла участь у заході Melodi Grand Prix Junior, під час якого Норвегія шукала представників на дитячий пісенний конкурс.

Потім, у 2021 році, вона взяла участь у Melodi Grand Prix — фіналі національного відбору Норвегії. Тоді їй не вдалося перемогти, але через деякий час їй знову випав шанс вже в Ірландії.

Відтоді вона пише пісні для інших виконавців, які змагаються у національних фіналах та веде власний профіль у соціальних мережах, співаючи під час прямих трансляцій у TikTok зі своєї спальні.

Якось співачка перебувала у таборі авторів пісень у Норвегії, де вона зустріла ірландську авторку Ларіссу Тормі. Вони об’єднали зусилля разом з братом виконавиці та кількома іншими норвежцями, щоб згодом представити світові пісню Laika Party.

Emmy заспівала пісню у відбірковому конкурсі Євробачення в Ірландії. Цього разу вона перемогла, а нині називає це найпам’ятнішим моментом свого музичного життя.

Про що пісня Laika Party

Eurovision tv стверджує, що ця пісня — танцювальний боп, який розповідає історію про астро-собаку, що влаштовує вечірку в космосі.

Все почалося з щотижневої вікторини, яку родина Еммі проводить з часів пандемії COVID-19. Коли в одному з питань фігурувала собака Лайка, вона пригадала сумну історію про те, як вона стала першою живою істотою, запущеною на орбіту Землі. На жаль, собака не вижила.

— Історія Лайки засмутила мене, тому я хотіла створити сценарій, де вона не помре, а житиме далі та влаштує власну вечірку в небі, — каже співачка, тому й написала про неї пісню.

Переклад пісні Laika Party

Напевно, ви чули про цю сміливу дівчинку

Все, що ми знаємо, це те, що вона врятувала світ

Її відправили далеко, але вона не боялася

Хоча була сама у великому і темному просторі

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали “до побачення”

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе

Вечірка Лайки на небі

Вечірка Лайки на небі

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Через комети і каміння

Вона виє за свої кістки

Сама співає зіркам і сонцю

А якби вона не полетіла, то ні ти, ні я б не полетіли

Вона є героїнею для людства назавжди

Вона залишила захоплену юрбу, піднялася над хмарами

Ракета злітала високо, а вони казали “до побачення”

Вона все ще запитує себе, чому, але їй подобається літати

Сподіваюся, що Лайка ніколи не померла і що вона досі кружляє навколо нас

Що в неї вечірка в повітрі, і так буде завжди

Сподіваюся, що вона танцює кожної ночі серед зірок

Сподіваюся, що Лайка живе

Вечірка Лайки на небі

Вечірка Лайки на небі

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Як вечірка на небі, о

Вечірка Лайки на небі, о

Бам-бам, ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Ба-да-дам-бам-бам-бам-бам-бам

Вечірка Лайки на небі (Ба-да-дам-бам-бам-бам)

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