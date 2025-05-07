Шоу-біз

Ірландія на Євробаченні-2025: космічна вечірка та астро-собака у пісні Laika Party

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Травня 2025, 15:45
Emmy — Laika Party
Фото Instagram
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