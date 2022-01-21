Лида Ли о побеге из-под ножа пластического хирурга и о том, как полюбила свое тело

Lida Lee (Лидия Скорубская) — украинская певица, участвовала в танцевальном, а также в нескольких вокальных талант-шоу страны, в том числе X-фактор.

Более года продюсированием артистки занималась музыкальная корпорация MONATIK. В настоящее время она строит сольную карьеру.

На своей странице в Instagram исполнительница рассказала о долгом пути к принятию своей внешности. А также почему убежала из клиники пластической хирургии, когда решилась изменить свое тело.

Перекроить тело — не мой путь

Полюбить свое тело, по словам Лиды, она смогла относительно недавно. Это была длительная работа над собой, своей неуверенностью и комплексами, тянувшимися еще со школьных лет.

Так случилось, что из-за повышенной самокритичности она постоянно находила в себе какие-то изъяны. Видела то, чего нет.

Иногда я просто избегала отражения в зеркале, считая себя совершенно не такой, — поделилась певица.

Принять тело, которым ее наградила природа и родители, любить его, работать с ним и не поддаваться влиянию авторитетных людей ей удалось не сразу.

Артистка вспомнила, как на одном из кастингов очень уважаемый ею мужчина сказал: “Лид, ну вот смотри, все вроде бы круто, и внешность, и голос хороший, но нужно удалить нижние ребра и сделать грудь”.

— Ну, конечно, я поняла, что это шутка, — комментирует случай исполнительница. — Вы серьезно? Ладно грудь, но ребра? С ними что не так? — снова переспросила она.

На что он вполне серьезно ответил: “Да, ребра нужно однозначно! Будет прекрасно выглядеть, если твоя талия будет маленькой. Это то, что нам нужно!”

— Бежала я домой в слезах, зарекаясь, что это был мой последний кастинг в жизни. Зачем нужны такие жертвы?

Разве тонкая талия и большая грудь как-то могут повлиять на то, могу ли я заниматься музыкой? Помогут быть услышанной и доносить свое мнение аудитории?

А ребра? Когда захочу родить, это опасно! Зачем все это? Нет, стоп. Это не мой путь! — такие мысли бушевали тогда в голове артистки.

Убежала из-под ножа хирурга и ни секунды не жалею

Время шло, но подобные фразы в своей жизни Лида слышала, к сожалению, не в последний раз.

— В какой-то момент я поймала себя на мысли, что начинаю поддаваться этому влиянию. А может, действительно попробовать? Люди же вокруг точно знают, хотят как лучше, — рассказала певица.

И наконец она решилась на этот шаг — записалась к пластическому хирургу. Примерила импланты, сдала все анализы и определилась с датой операции.

Когда настал день Х, все прошлое белье было спрятано, а шкафчики комода расчищены для нового.

Как вспомнила Лида, счастливая в предвкушении перемен, она села в автомобиль и отправилась в сторону клиники.

Подъезжаю, и здесь начинается самое интересное. Вдруг меня словно бьет током и тело начинает совсем странно трястись. Не скажу, что я из пугливых, но в этот момент мне действительно стало страшно, — призналась она.

Артистка попыталась как-то успокоиться, но в ее голове крутилась только одна фраза: “Не надо этого делать, не стоит”. Она развернулась в сторону дома.

Сейчас Лида Ли уверяет, что об этом поступке не жалела ни секунды.

— Это мое тело, мое! Такое, как есть. Неидеальное. Со своими моментами и изюминками! Со своей особенностью и уникальностью. Оно мое! Танцующее! Поющее! Живое! И настоящее, и я люблю его! — отметила исполнительница.

А если ты только стаешь на путь принятия своей внешности, тогда советуем узнать, какие три книги-рекомендации блогер Надин Медведчук советует прочитать, чтобы этого достичь.