Ліда Лі про втечу з-під ножа пластичного хірурга і те, як полюбила своє тіло

Lida Lee (Лідія Скорубська) — українська співачка, брала участь у танцювальному, а також кількох вокальних талант-шоу країни, зокрема X-фактор.

Понад рік продюсуванням артистки займалася музична корпорація MONATIK. Нині вона будує сольну кар’єру.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця розповіла про довгий шлях до прийняття своєї зовнішності. А також чому втекла з клініки пластичної хірургії, коли таки наважилася змінити своє тіло.

Перекроїти тіло — не мій шлях

Полюбити своє тіло, за словами Ліди, вона змогла відносно нещодавно. Це була тривала робота над собою, своєю невпевненістю та комплексами, що тяглися зі шкільних років.

Так сталося, що через підвищену самокритичність вона постійно знаходила в собі якісь вади. Бачила те, чого немає.

Іноді я просто уникала відображень у дзеркалі, вважаючи себе абсолютно не такою, — поділилася співачка.

Прийняти тіло, яким її нагородила природа і батьки, любити його, працювати з ним і не піддаватися впливу авторитетних людей їй вдалося не одразу.

Артистка пригадала, як на одному з кастингів дуже шанований нею чоловік сказав: “Лідо, ну ось дивись, все ніби круто, і зовнішність, і голос хороший, але потрібно видалити нижні ребра і зробити груди”.

— Ну звісно ж, я зрозуміла, що це жарт, — коментує випадок виконавиця. — Ви серйозно? Гаразд груди, але ребра? З ними що не так? — знову перепитала вона.

На що він цілком серйозно відповів: “Так, ребра потрібно однозначно! Виглядатиме круто, якщо твоя талія буде маленькою. Це те, що нам потрібно!”

— Бігла я додому в сльозах, зарікаючись, що це був мій останній кастинг у житті. Навіщо потрібні такі жертви?

Хіба тонка талія і великі груди якось можуть вплинути на те, чи можу я займатися музикою? Допоможуть бути почутою і доносити свої думки аудиторії?

“А ребра? Коли захочу народити, це ж небезпечно! Навіщо все це? Ні, стоп. Це не мій шлях!” — такі думки роїлися тоді в голові артистки.

Втекла з-під ножа хірурга і ні секунди не шкодую

Час минав, але подібні фрази у своєму житті Ліда чула, на жаль, не востаннє.

— Якоїсь миті я спіймала себе на думці, що починаю піддаватися цьому впливу. А може, справді спробувати?

Люди ж навколо точно краще знають, хочуть як краще, — розповіла співачка.

Зрештою, вона зважилася на цей крок — записалася до пластичного хірурга. Приміряла імпланти, здала всі аналізи й визначилася з датою операції.

Коли настав день Х, уся минула білизна була схована, а шафки комоду розчищені для нової.

Як пригадала Ліда, щаслива у передчутті змін, вона сіл в автомобіль і вирушила в бік клініки.

Під’їжджаю, і тут починається найцікавіше. Раптом мене ніби б’є струмом і тіло починає зовсім дивно трястися. Не скажу, що я з полохливих, але в цей момент мені справді стало страшно, — зізналася вона.

Артистка спробувала якось заспокоїтися, але в її голові точилася лише одна фраза: “Не треба цього робити, не варто”. Тож вона розвернулась у бік будинку.

Нині Ліда Лі запевняє, що про цей вчинок не шкодувала ні секунди.

— Це моє тіло, моє! Таке, як є. Неідеальне. Зі своїми моментами й родзинками! Зі своєю особливістю та унікальністю. Воно моє! Таке, що танцює! Співає! Живе! І справжнє, і я люблю його! — зазначила виконавиця.

А якщо ти лише стаєш на шлях до прийняття своєї зовнішності, тоді радимо дізнатися, які три книги-рекомендації блогерка Надін Медведчук радить прочитати, щоб цього досягти.