Як прийняти та полюбити себе: три книги-рекомендації блогерки Надін Медведчук

Навіть найуспішніші з нас іноді сумніваються в собі і знаходять вади, на яких зациклюються. Концентрація на негативі і власних недоліках часто не дає нам рухатися вперед. Адже тільки полюбивши себе повністю, можна досягти будь-яких висот.

Блогер-мільйонник, учасниця проекту Холостяк-11 Надін Медведчук порекомендувала три книги, які допоможуть прийняти себе.

Любов до себе. 50 способів підвищити самооцінку. Анастасія Залога

В основі книги – багаторічний досвід практичної роботи автора із сотнями клієнтів. У кожному розділі читач знайде практичні вправи, які допоможуть розібратися в собі, прийняти себе та жити у гармонії із собою.

Хочу і буду. Прийняти себе, полюбити життя та стати щасливим. Михайло Лабковський

Кожна людина заслуговує на щастя. У цьому впевнений і автор книги Михайло Лабковський. Які причини заважають нам повноцінно радіти життю, звідки беруться тривоги і чому буває складно будувати стосунки з іншими людьми – відповіді на ці та інші питання ви знайдете в книзі.

Роман із собою. Тетяна Мужицька

Чому так важливо полюбити себе і перестати сумніватися у власних силах? Як прийняти себе та поєднати енергії інь та ян? У своїй книзі психолог та бізнес-тренер Тетяна Мужицька описала техніки, як полюбити себе та навчитися радіти життю.

Проте часом важливо проявити любов до себе та дати собі перепочити. Провести час із користю можна, читаючи виняткову книгу українського видавництва.