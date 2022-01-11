Как принять и полюбить себя: три книги-рекомендации блогера Надин Медведчук

Даже самые успешные из нас время от времени сомневаются в себе и находят изъяны, на которых зацикливаются. Концентрация на негативе и собственных недостатках часто не дает нам двигаться вперед. Ведь только полюбив себя всецело, можно достичь любых высот.

Блогер-миллионник, участница проекта Холостяк-11 Надин Медведчук порекомендовала три книги, которые помогут в принятии себя.

Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку. Анастасия Залога

В основе книги – многолетний опыт практической работы автора с сотнями клиентов. В каждой главе читатель найдет практические упражнения, которые помогут разобраться в себе, принять себя и жить в гармонии с собой.

Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Михаил Лабковский

Каждый человек заслуживает быть счастливым. В этом уверен и автор книги – Михаил Лабковский. Какие причины мешают нам полноценно радоваться жизни, откуда берутся тревоги и почему нам бывает сложно строить отношения с другими людьми – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге.

Роман с самим собой Татьяна Мужицкая

Почему так важно полюбить себя и перестать сомневаться в собственных силах? Как принять себя и соединить энергии инь и ян? В своей книге психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая описала техники, как полюбить себя и научиться радоваться жизни.

Однако иногда важно проявить любовь к себе и дать себе отдохнуть. Провести время с пользой можно читая исключительную книгу украинского издательства.