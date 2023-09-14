Скандал на Мисс Украина 2023: что известно и кого из участниц исключили из конкурса

На конкурсах красоты всегда царит конкурентная атмосфера, часто они сопровождаются скандалами по разным причинам. Конкуренция участниц может заходить слишком далеко, некоторые задания вызывают бурную реакцию людей, а также часто общество возмущают сами участницы или победительницы.

В этом году конкурс красоты Мисс Украина попал в скандал из-за участниц. Когда в названии конкурса звучит Украина, хочется, чтобы участницы, среди которых есть будущая победительница, имели хорошую репутацию и достойно представляли Украину. Но пользователи сети обнаружили, что несколько участниц конкурса имеют связи с Россией.

Мы расскажем, что известно о скандале вокруг конкурса Мисс Украина и какая реакция организаторов.

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Скандал вокруг конкурса Мисс Украина: что известно

Организаторы конкурса сообщили, что в этом году Мисс Украина впервые проходит онлайн. Украинцы могли голосовать за участниц в сети.

Поэтому украинцы имели возможность проверить деятельность девушек. Оказалось, что у некоторых участниц связи с Россией. Папа одной из девушек даже был арестован за слив позиций ВСУ. Другая жила в России, а еще одна сопровождала российского ресторатора. Люди призывали бойкотировать конкурс.

Организаторы конкурса не называют имена участниц, исключенных из конкурса. Но со страницы конкурса удалили фото участницы Екатерины Чувашовой, отец которой, вероятно, передавал россиянам информацию об ВСУ.

Реакция организаторов конкурса Мисс Украина на скандал

На странице Мисс Украина в Instagram сообщили, что комитет конкурса создал этичную группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса.

Впоследствии стало известно о результатах проверки.

— По результатам исследований, проведенных специальной этичной группой, сообщаем, что указанные неэтические факты относительно участниц конкурса, к сожалению, подтвердились.

Поэтому комитет вынужден исключить трех участниц из состава конкурса. Важно, что мы приняли такое решение, только тщательно проверив предоставленные факты.

Также сообщаем о закрытии национального голосования, ведь в течение недельного голосования украинцев отмечены четкие лидеры, которые держали свои позиции.

В последующие дни будут обнародованы результаты, — говорится в сообщении конкурса.

В прошлом году на Мисс Вселенная украинка Виктория Апанасенко своими костюмами и речью привлекала внимание к войне в Украине. Вспомним, какими они были, по ссылке.

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