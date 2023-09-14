Скандал навколо Міс Україна 2023: що відомо та кого з учасниць виключили з конкурсу

На конкурсах краси завжди панує конкурентна атмосфера, часто вони супроводжуються скандалами з різних причин. Конкуренція учасниць може заходити надто далеко, деякі завдання викликають бурхливу реакцію людей, а також часто суспільство обурюють самі учасниці або переможниці.

Цього року конкурс краси Міс Україна потрапив у скандал через учасниць. Коли у назві конкурсу є Україна, хочеться, щоб учасниці, серед яких є майбутня переможниця, мали хорошу репутацію та гідно представляли Україну. Але користувачі мережі виявили, що кілька учасниць конкурсу мають зв’язки з Росією.

Ми розповімо, що відомо про скандал навколо конкурсу Міс Україна та якою є реакція організаторів.

Зараз також дивляться

Скандал навколо конкурсу Міс Україна: що відомо

Організатори конкурсу повідомили, що цього року Міс Україна вперше проходить онлайн. Українці могли голосувати за учасниць у мережі.

Тому українці мали змогу перевірити діяльність дівчат. Користувачі виявили, що деякі учасниці мають зв’язки з Росією. Тато однієї з дівчат навіть був заарештований за “злив” позицій ЗСУ. Інша жила в Росії, а ще одна супроводжувала російського ресторатора. Люди закликали бойкотувати конкурс.

Організатори конкурсу не називають імена учасниць, яких виключили з конкурсу. Але зі сторінки конкурсу видалили фото учасниці Катерини Чувашової, батько якої, ймовірно, передавав росіянам інформацію про ЗСУ.

Реакція організаторів конкурсу Міс Україна на скандал

На сторінці Міс Україна в Instagram повідомили, що комітет конкурсу створив етичну групу перевірки, яка проведе додаткові дослідження учасниць на основі отриманих нових фактів. За результатами таких досліджень можливі виключення учасниць зі складу конкурсу.

Згодом стало відомо про результати перевірки.

— За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились.

Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми ухвалили таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти.

Також повідомляємо про закриття національного голосування, адже протягом тижневого голосування українців відзначені чіткі лідери, які тримали свої позиції.

Наступними днями будуть оприлюднені результати, — йдеться у повідомленні конкурсу.

Минулого року на Міс Всесвіт українка Вікторія Апанасенко своїми костюмами та промовою привертала увагу до війни в Україні. Згадаймо, якими вони були, за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.