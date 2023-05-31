История неидеальной любви: украинский певец ANDRUX презентовал новую песню Комнаты накануне месяца прайда

Не бывает вечных вещей или идеальной любви. Однако это не мешает людям продолжать жить или любить. Даже если от этого бывает больно.

Ведь чувства могут оставаться, но прошлое и не проработанные травмы могут отравлять любовь и мешать паре развивать отношения.

Именно об этом хотел рассказать в своей новой песне Комнаты украинский певец из Сан-Франциско ANDRUX, которую выпустил до месяца прайда.

Мелодия в этой композиции сохраняет гармонию со смыслом звучащих слов. В основе песни — акустические инструменты.

Также певец вместе с композицией сразу представил и видеоряд к ней. Его создал украинский клипмейкер и ЛГБТ-активист Юрий Движон.

В кадрах можно увидеть как самого исполнителя, так и его партнера Александра. Так что в них минимум постановки и максимум естественности.

Видео, которое мы сняли, не совсем клип к песне, а скорее архив отношений, в которых солнечные дни перечеркнуты отсутствием желания найти общий язык.

Но певец отмечает, что песня не только рассказывает о сложностях отношений, но и призывает решать все проблемы в форме диалога. Тогда простора для любви станет больше.

Люди говорят — любви достаточно, я не согласен с этим утверждением. Иногда понимание выше любви.

Но о любви пишут не только наши современники, но и создавали свои строки поэты, которые уже стали классиками для нас.

А возрождать память о них берутся нынешние творцы. Читай, как Артем Пивоваров и Маша Ефросинина выпустили песню на стихи Михаиля Семенко.

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