Любить человека своего пола — это грех? Как ЛГБТ+ сообщество защищает Украину и почему его важно поддерживать

Наш враг ведет против нас войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И это длится уже не одно столетие.
Он якобы пропагандирует и держится на основе “веры” и “традиционных ценностей”. Однако сам не имеет ничего святого и, как доказывают многочисленные записи разговоров оккупантов с их родными, институт семьи там разбит и без применения ракет.
Но это не мешает ему вести политику преследования как отдельных народов, так и сообществ. Да, сейчас речь идет о ЛГБТ+. Это сообщество не знает полноты права и у нас, что заставляет задуматься. Разве выбирать, кого любить, не базовое право человека?
Очередной шаг к уравновешению прав и их расширению для ЛГБТ+ сообщества сделали 7 марта 2023 — народный депутат фракции Голос Ирина Совсун подала на регистрацию в парламент законопроект о регистрируемых партнерствах. Об этом чиновник сообщила на своей странице в Facebook.
Почему важна поддержка ЛГБТ+ сообщества и регистрируемых партнерств, рассказала Вікнам исполнительный директор ОО Точка опоры ЮА Таня Касьян. Далее идет прямая речь автора.
С началом полномасштабного вторжения я уже сделала несколько десятков интервью, и в частности с военными. Я слышала их истории о том, как кто-то впервые взял в руки оружие после 24 февраля, а кто-то пошел в военные снова, потому что был на фронте в 2015 или 2016 годах.
Я слушала их, спрашивала о том, какие перемены они видят. Говорят, что много всего. Украинская армия другая, украинское общество другое. Мы очень изменились за этот год. Стали более сильными, более категоричными и принципиальными. Мы точно знаем, куда мы двигаемся и с кем нам не по пути.
Мы такие классные, мы классно собираем средства нашим ребятам из ВСУ, мы донатим на разные классные инициативы и вообще показываем всему миру, что можно вырасти в классную и прогрессивную страну, хотя по соседству с нами живет государство-убийца.
Но вот вам правда. Я Таня, я из Мариуполя, я журналистка и активистка, и я не очень хорошая подруга. Я не так решительна, как девушка, пост которой стал вирусным в Facebook несколько месяцев назад.
Но вот вам правда. Я Таня, я из Мариуполя, я журналистка и активистка, и я не очень хорошая подруга. Я не так решительна, как девушка, пост которой стал вирусным в Facebook несколько месяцев назад.
Я не могу предложить своим друзьям-геям жениться, чтобы защитить их права. Я не настолько смелая. Кроме того, у меня есть партнер, которого я люблю и с которым хочу создать семью.
Да, я не очень хорошая подруга, потому что я думаю о браке и имею возможность заключить его в тот момент, как ребята из ЛГБТ+ сообщества такой возможности не имеют. Себя я могу радовать мыслями, что зато я хорошая гражданка: не пытаюсь делать какие-нибудь искусственные и фиктивные вещи. Но было бы очень классно, если бы нам даже не приходилось думать об этом.
И ведь есть простой выход. О нем говорят правозащитники. О нем говорят сами представители ЛГБТ+ сообщества, в том числе военные. О нем сказал даже наш президент Владимир Зеленский.
Простое человеческое решение — регистрируемые партнерства. Простое решение, обеспечивающее базовые права нашим военным и их партнерам и партнершам.
Простое человеческое решение — регистрируемые партнерства. Простое решение, обеспечивающее базовые права нашим военным и их партнерам и партнершам.
Какие такие права? ГО Точка опоры ЮА совместно с объединением ЛГБТ+военных создали видеоролик, чтобы объяснить, как общество может быть несправедливым к тем, кто ценой своей жизни защищает наши.
Я знаю, что читать этот текст неприятно. Неприятно быть тем дискриминирующим человеком. Я знаю, что этот текст может вызвать критику тех, для кого гомосексуальная ориентация — это грех. Любить человека своего пола — это грех? А гибнуть в окопе — нет?
Я знаю, что есть люди, которые при прочтении этого текста скажут, что я сумасшедшая и ЛГБТ+ людей вообще нет на фронте, а я оскверняю честное имя военных. Скажите это Вите Пилипенко, Вове Зашлому, Насте Конфедерат, Анне Зябликовой, Александру Жугану… Они там есть. Кто-то открытый, а кто закрыт, потому что боится осуждения со стороны собратьев и сестер.
Но знаете что? Никогда еще в Украине не было столько каминг-аутов, как за год полномасштабной войны. И знаете, кто их делает по большей части? Верно, ЛГБТ+ военные. Потому что для них жизнь — не цветная радуга сейчас, как мы привыкли думать.
Для них все ясно и понятно, как черное и белое. Когда ты на фронте, всегда есть риск, что ты не вернешься. Всегда есть риск, что каждый твой день может быть последним. Всегда есть риск, что ты не увидишь любимых.
Для них все ясно и понятно, как черное и белое. Когда ты на фронте, всегда есть риск, что ты не вернешься. Всегда есть риск, что каждый твой день может быть последним. Всегда есть риск, что ты не увидишь любимых.
А для ЛГБТ+ людей еще есть риск, что любимые не увидят их и не смогут достойно проститься.
Я пишу это, и у меня мурашки по телу. И страшно, и обидно до слез: что мы уже почти девять лет в этой страшной войне; что мой родной город уничтожен и изуродован, и неизвестно, когда я попаду домой; что мы теряем наших людей там в огне, а они и в последние секунды своей жизни не чувствуют, что их страна приняла их как равных.
Кому будет плохо от того, что люди смогут зарегистрировать партнерство и будут уверены, что государство защитит их и их партнеров? Отвечу: никому. Разве что российские пропагандисты будут бесноваться. Но не все равно ли?
Однажды один из героев моих интервью, военный Вова Зашлый, сказал: “Я верю, что гражданские партнерства нужны всем. Всем странам! И особенно Украине сейчас”.
Однажды один из героев моих интервью, военный Вова Зашлый, сказал: “Я верю, что гражданские партнерства нужны всем. Всем странам! И особенно Украине сейчас”.
ЛГБТ-сообщество в Украине не защищено, у него нет никаких нормативно-правовых возможностей урегулировать отношения. Хотите сохранить институт семьи? Дайте ЛГБТ гражданские партнерства! Парадокс? Да нет. Справедливость. А разве не за нее мы боремся?
Также ранее мы рассказывали более подробно, что такое регистрируемые партнерства ЛГБТ+ пар. Читай материал по ссылке.
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