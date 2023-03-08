Любить человека своего пола — это грех? Как ЛГБТ+ сообщество защищает Украину и почему его важно поддерживать

Наш враг ведет против нас войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И это длится уже не одно столетие.

Он якобы пропагандирует и держится на основе “веры” и “традиционных ценностей”. Однако сам не имеет ничего святого и, как доказывают многочисленные записи разговоров оккупантов с их родными, институт семьи там разбит и без применения ракет.

Но это не мешает ему вести политику преследования как отдельных народов, так и сообществ. Да, сейчас речь идет о ЛГБТ+. Это сообщество не знает полноты права и у нас, что заставляет задуматься. Разве выбирать, кого любить, не базовое право человека?

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Очередной шаг к уравновешению прав и их расширению для ЛГБТ+ сообщества сделали 7 марта 2023 — народный депутат фракции Голос Ирина Совсун подала на регистрацию в парламент законопроект о регистрируемых партнерствах. Об этом чиновник сообщила на своей странице в Facebook.

Почему важна поддержка ЛГБТ+ сообщества и регистрируемых партнерств, рассказала Вікнам исполнительный директор ОО Точка опоры ЮА Таня Касьян. Далее идет прямая речь автора.

С началом полномасштабного вторжения я уже сделала несколько десятков интервью, и в частности с военными. Я слышала их истории о том, как кто-то впервые взял в руки оружие после 24 февраля, а кто-то пошел в военные снова, потому что был на фронте в 2015 или 2016 годах.

Я слушала их, спрашивала о том, какие перемены они видят. Говорят, что много всего. Украинская армия другая, украинское общество другое. Мы очень изменились за этот год. Стали более сильными, более категоричными и принципиальными. Мы точно знаем, куда мы двигаемся и с кем нам не по пути.

Мы такие классные, мы классно собираем средства нашим ребятам из ВСУ, мы донатим на разные классные инициативы и вообще показываем всему миру, что можно вырасти в классную и прогрессивную страну, хотя по соседству с нами живет государство-убийца.

Но вот вам правда. Я Таня, я из Мариуполя, я журналистка и активистка, и я не очень хорошая подруга. Я не так решительна, как девушка, пост которой стал вирусным в Facebook несколько месяцев назад.

Я не могу предложить своим друзьям-геям жениться, чтобы защитить их права. Я не настолько смелая. Кроме того, у меня есть партнер, которого я люблю и с которым хочу создать семью.

Да, я не очень хорошая подруга, потому что я думаю о браке и имею возможность заключить его в тот момент, как ребята из ЛГБТ+ сообщества такой возможности не имеют. Себя я могу радовать мыслями, что зато я хорошая гражданка: не пытаюсь делать какие-нибудь искусственные и фиктивные вещи. Но было бы очень классно, если бы нам даже не приходилось думать об этом.

И ведь есть простой выход. О нем говорят правозащитники. О нем говорят сами представители ЛГБТ+ сообщества, в том числе военные. О нем сказал даже наш президент Владимир Зеленский.

Простое человеческое решение — регистрируемые партнерства. Простое решение, обеспечивающее базовые права нашим военным и их партнерам и партнершам.

Какие такие права? ГО Точка опоры ЮА совместно с объединением ЛГБТ+военных создали видеоролик, чтобы объяснить, как общество может быть несправедливым к тем, кто ценой своей жизни защищает наши.

Я знаю, что читать этот текст неприятно. Неприятно быть тем дискриминирующим человеком. Я знаю, что этот текст может вызвать критику тех, для кого гомосексуальная ориентация — это грех. Любить человека своего пола — это грех? А гибнуть в окопе — нет?

Я знаю, что есть люди, которые при прочтении этого текста скажут, что я сумасшедшая и ЛГБТ+ людей вообще нет на фронте, а я оскверняю честное имя военных. Скажите это Вите Пилипенко, Вове Зашлому, Насте Конфедерат, Анне Зябликовой, Александру Жугану… Они там есть. Кто-то открытый, а кто закрыт, потому что боится осуждения со стороны собратьев и сестер.

Но знаете что? Никогда еще в Украине не было столько каминг-аутов, как за год полномасштабной войны. И знаете, кто их делает по большей части? Верно, ЛГБТ+ военные. Потому что для них жизнь — не цветная радуга сейчас, как мы привыкли думать.

Для них все ясно и понятно, как черное и белое. Когда ты на фронте, всегда есть риск, что ты не вернешься. Всегда есть риск, что каждый твой день может быть последним. Всегда есть риск, что ты не увидишь любимых.

А для ЛГБТ+ людей еще есть риск, что любимые не увидят их и не смогут достойно проститься.

Я пишу это, и у меня мурашки по телу. И страшно, и обидно до слез: что мы уже почти девять лет в этой страшной войне; что мой родной город уничтожен и изуродован, и неизвестно, когда я попаду домой; что мы теряем наших людей там в огне, а они и в последние секунды своей жизни не чувствуют, что их страна приняла их как равных.

Кому будет плохо от того, что люди смогут зарегистрировать партнерство и будут уверены, что государство защитит их и их партнеров? Отвечу: никому. Разве что российские пропагандисты будут бесноваться. Но не все равно ли?

Однажды один из героев моих интервью, военный Вова Зашлый, сказал: “Я верю, что гражданские партнерства нужны всем. Всем странам! И особенно Украине сейчас”.

ЛГБТ-сообщество в Украине не защищено, у него нет никаких нормативно-правовых возможностей урегулировать отношения. Хотите сохранить институт семьи? Дайте ЛГБТ гражданские партнерства! Парадокс? Да нет. Справедливость. А разве не за нее мы боремся?

Также ранее мы рассказывали более подробно, что такое регистрируемые партнерства ЛГБТ+ пар. Читай материал по ссылке.

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