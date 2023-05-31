Історія неідеальної любові: український співак ANDRUX презентував нову пісню Кімнати напередодні місяцю прайду

Не буває вічних речей чи ідеального кохання. Однак це не заважає людям продовжувати жити чи кохати. Навіть якщо від цього буває боляче.

Адже почуття можуть залишатись, але минуле та непропрацьовані травми можуть отруювати кохання та заважати парі розвивати стосунки. Саме про це хотів розповісти у своїй новій пісні Кімнати український співак із Сан-Франциско ANDRUX, яку випустив до місяця прайду.

Мелодія у цій композиції зберігає гармонію з сенсом слів, які лунають. В основі пісні — акустичні інструменти.

Також співак разом з композицією одразу презентував і відеоряд до неї. Його створив український кліпмейкер та ЛГБТ-активіст Юрій Двіжон.

У кадрах можна побачити як самого виконавця, так і його партнера Олександра. Тож у них мінімум постановки та максимум природності.

Відео, яке ми зняли, не зовсім кліп до пісні, а радше архів стосунків, у яких сонячні дні перекреслені відсутністю бажання порозумітися.

Та співак наголошує, що пісня не лише розповідає про складнощі стосунків, а й закликає розв’язувати всі проблеми у формі діалогу. Тоді простору для кохання стане більше.

Люди кажуть — любові достатньо, я не погоджуюсь з цим твердженням. Часом розуміння вище за любов.

Та про кохання пишуть не лише наші сучасники, але й колись створювали свої рядки поети, які вже стали класиками для нас.

А відроджувати пам’ять про них беруться митці сьогодення. Читай, як Артем Пивоваров та Маша Єфросиніна випустили пісню на вірші Михайля Семенка.

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