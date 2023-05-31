Шоу-біз

Історія неідеальної любові: український співак ANDRUX презентував нову пісню Кімнати напередодні місяцю прайду

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Травня 2023, 19:30
ANDRUX

Більше новин
Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах
Для коханих чи на вишуканий стіл! Як приготувати полуницю в шоколаді
Прирівняння курсантів до військових-контрактників: про петицію
Кардинальні зміни у військовій освіті? Чи прирівняють курсантів до військових-контрактників
Пенсія
Яка пенсія по інвалідності 3 групи у 2023 році: сума
як вибрати сонцезахисні окуляри
Врятуй очі від UV-випромінювання! Розповідаємо, як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя
Дивитись більше

Матеріали по темі

Івасюк
Символ боротьби та вічний композитор. Віталік Гордієнко опублікував фільм про феномен Івасюка
Добірка найкращих українських пісень, які вийшли під час війни: ТОП-20 пісень
І розважитись, і поплакати, і порелаксувати — добірка українських пісень, створених під час війни
Пісня Люблю
Приємне здивування: Пивоваров та Єфросиніна випустили пісню на вірші Михайля Семенка
Тіна Тернер померла: що відомо про кар'єру та смерть співачки
Королева рок-н-ролу пішла, але її спадщина вічна! Що відомо про життя, кар’єру та смерть Тіни Тернер

Відео
0:04:07
Прирівняння курсантів до військових-контрактників: про петицію

Кардинальні зміни у військовій освіті? Чи прирівняють курсантів до військових-контрактників
0:04:30
Александр Дрюке: історія американського добровольця про російський полон
“Я — живий доказ жахливих речей, які росіяни роблять з людьми!” Історія добровольця з Америки про ворожий полон
0:12:14
Сергій Пономаренко: танкіст пояснив, чому танки важливі на полі бою
Авіація не може вчепитися в землю — чому танки важливі на полі бою та яка користь від закордонної техніки
0:16:17
Зеленський діти
Війна. Недоспівана колискова — Зеленський зачитав страшні спогади хлопчика з Маріуполя
0:07:42
Що відбувається в Києво-Печерській лаврі: збитки від УПЦ МП
Духовний центр України без УПЦ МП: що відбулося з історичними будівлями лаври
0:04:40
страхування
Чи можливо застрахуватись від атак РФ? Все про нові поліси та їхні умови
0:04:52
Поранений військовий Антон Іванець
Він рятував наші життя, тепер час рятувати його! Щемлива історія про бійця ЗСУ, який втратив руки та ногу
Карта бойових дій в Україні
Невдала пародія росіян з “проривом кордону”: карта бойових дій в Україні 31 травня в режимі онлайн
0:03:54
3D-дослідження родовищ
Україна забуде про імпорт газу? Чи є приховані родовища під українською землею
0:04:23
Віряни вигнали московського попа з церкви на Київщині
Священик Московського патріархату не пускав людей до церкви та ображав їх — що про це відомо
Більше відео
Полуниця в шоколаді: рецепт приготування в домашніх умовах
Читати далі
Для коханих чи на вишуканий стіл! Як приготувати полуницю в шоколаді
як вибрати сонцезахисні окуляри
Читати далі
Врятуй очі від UV-випромінювання! Розповідаємо, як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь