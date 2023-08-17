Объявлено имя Мисс Украина-2023: что о нем известно

Каждый человек, безусловно, прекрасен. Однако иногда титул в конкурсе красоты дает возможность представлять интересы своей страны на международной арене.

В этом году представлять Украину сможет победительница конкурса Мисс Украина Вселенная-2023 Ангелина Усанова из Киева. Об этом сообщили на странице в соцсетях конкурса.

За девушку проголосовали жюри в режиме онлайн, после того как провели через видеосвязь интервью с конкурсантками и определили три финалистки.

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От проведения праздничного мероприятия организаторы конкурса решили отказаться уже второй раз из-за продолжения полномасштабной войны. На такой вариант отбора претенденток на победу согласилось и руководство Miss Universe. Теперь украинская победительница сможет присоединиться к конкурсу 18 ноября в Сальвадоре.

Что известно о победительнице Мисс Украина Вселенная-2023

Ангелина Усанова пишет и исполняет песни по теме мира, экологии и любви. Также девушка прошла обучение в аширамах Австрии и Индии, чтобы стать мастером йоги.

С начала полномасштабного вторжения победительница Мисс Украина Вселенная-2023 проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь и помогала украинским беженцам в Европе с поиском жилья. Также девушка занималась оказанием моральной поддержки пострадавшим от войны.

Сейчас Ангелина Усанова находится в США и готовится к участию в конкурсе Мисс Вселенная. В конце августа состоится официальная передача короны победительнице в Киеве.

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