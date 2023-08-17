Оголошено ім’я Міс Україна-2023: що про неї відомо

Кожна людина, безумовно, прекрасна. Однак часом титул у конкурсі краси дає можливість репрезентувати інтереси своєї країни на міжнародній арені.

Цьогоріч представляти Україну зможе переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2023 Ангеліна Усанова з Києва. Про це повідомили на сторінці у соцмережах конкурсу.

За дівчину проголосувати журі у режимі онлайн після того, як провели через відеозв’язок інтерв’ю з конкурсантками та визначили три фіналістки.

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Від проведення святкового заходу організатори конкурсу вирішили відмовитись вже вдруге через продовження повномасштабної війни. На такий варіант відбору претенденток на перемогу погодилось і керівництво Miss Universe. Тож тепер українська переможниця зможе долучитись до конкурсу 18 листопада у Сальвадорі.

Що відомо про переможницю Міс Україна Всесвіт-2023

Ангеліна Усанова пише та виконує пісні на тему миру, екології та любові. Також дівчина пройшла навчання в аширамах Австрії та Індії, щоб стати майстринею йоги.

З початку повномасштабного вторгнення переможниця Міс Україна Всесвіт-2023 проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу та допомагала українським біженцям в Європі з пошуком житла. Також дівчина займалась наданням моральної підтримки постраждалим від війни.

Зараз Ангеліна Усанова перебуває в США та готується до участі у конкурсі Міс Всесвіт. Наприкінці серпня відбудеться офіційна передача корони переможниці у Києві.

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