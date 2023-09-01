Сегодня, 1 сентября, особенный день для многих детей и родителей. Кто-то из деток впервые пойдет в школу — изучать мир, приобретать интересные знания и искать новых друзей.

Украинские звезды тоже отвели детей в первый класс. Читай в материале, какие украинские звезды отправили детей в школу, и как они поздравляют родителей с Днем знаний 2023!

С Днем знаний 2023: какие украинские звезды отправили детей в школу в Украине

Детки украинских ведущих, певцов и актеров идут в первые классы. А кто-то продолжает обучение. По этому случаю многие счастливые родители опубликовали приятные и теплые фотографии и рассказали о малышах.

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Украинский шоумен Дядя Жора поделился фото и такими словами:

Первый раз в первый класс! Аминка — первоклассница! Как быстро летит время… только недавно пошли в садик, а тут бац и школа… И не успеешь обернуться, как будет выпускной, — написал Дядя Жора.

Он поздравил всех родителей, чьи дети пошли в школу, а также первоклассников.

Шагают в новый этап жизни! Украинские звезды показали, как ведут детей в школу — подборка фото / 2 Фотографии

Дмитрий Монатик также отвел сыновей в школу. Он поблагодарил ВСУ, что большинство школ пошли на обучение офлайн. А также выразил благодарность учителям за смелость, и желание создавать яркое будущее.

Ведущая и актриса Лилия Ребрик также поделилась теплым фото с дочерью, которая идет в школу и написала:

— Врываюсь в эту осень с самой красивой украиночкой-школьницей. И пусть наши дети плачут разве что из-за невыполненной домашки!

Актриса Ксения Мишина показала, как ведет сына в новый класс. Она написала:

Темные времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают светлые времена. С новым победным учебным годом!

Ведущий Александр Педан отвел сына в первый класс. Он поделился фото и написал:

— Горжусь тем, что мой сын идет в первый класс! В свободной и независимой Украине! Спасибо нашим ВСУ за то, что подарили это утро. Это первый и очень важный праздник для Марика и всей нашей семьи.

Телеведущий Григорий Решетник также показал, как проходит 1 сентября в его семье. Его сын Дмитрий пошел в первый класс, а Иван — в четвертый.

Украинский модельер Андре Тан поделился фото подготовки к школе его дочери, а также правилами для родителей школьников.

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