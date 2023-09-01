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Крокують у новий етап життя! Українські зірки показали, як ведуть дітей до школи — добірка фото

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Вересня 2023, 13:15
Українські зірки відвели дітей у перший клас: як минає 1 вересня
Фото: Instagram

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Крокують у новий етап життя! Українські зірки показали, як ведуть дітей до школи — добірка фото
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Крокують у новий етап життя! Українські зірки показали, як ведуть дітей до школи — добірка фото
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