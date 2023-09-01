Крокують у новий етап життя! Українські зірки показали, як ведуть дітей до школи — добірка фото

Сьогодні, 1 вересня, особливий день для багатьох дітей та батьків. Хтось із діток уперше піде до школи — вивчатиме світ, набуватиме цікавих знань та шукатиме нових друзів.

Українські зірки також відвели дітей у перший клас. Читай у матеріалі, які українські зірки відправили дітей у школу, та як вони вітають батьків із Днем знань 2023!

З Днем знань 2023: які українські зірки відправили дітей у школу

Дітки українських ведучих, співаків та акторів йдуть у перші класи. А хтось продовжує навчання. З цієї нагоди багато щасливих батьків опублікували приємні та теплі світлини та розповіли про малюків.

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Український шоумен Дядя Жора поділився фото та такими словами:

Перший раз у перший клас! Амінка — першокласниця! Як швидко летить час… тільки нещодавно пішли у садочок, а тут бац і школа… І не встигнеш обернутися, як буде випускний, — написав Дядя Жора.

Він привітав усіх батьків, чиї діти пішли до школи, а також першокласників.

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Дмитро Монатік також відвів синів до школи. Він подякував ЗСУ, що більшість шкіл пішли на навчання офлайн. А також висловив вдячність вчителям за сміливість і жагу створювати яскраве майбутнє.

Ведуча та акторка Лілія Ребрик також поділилася теплим фото з донькою, яка йде до школи і написала:

— Вриваюсь у цю осінь з найгарнішою україночкою-школяркою. І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!

Акторка Ксенія Мішина показала, як веде сина у новий клас. Вона написала:

Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком!

Ведучий Олександр Педан відвів сина у перший клас. Він поділився фото та написав:

— Пишаюсь тим, що мій син йде в перший клас! У вільній та незалежній Україні! Дякую нашим ЗСУ за те, що подарували цей ранок. Це перше і надважливе свято для Маріка та всієї нашої родини.

Телеведучий Григорій Решетнік також показав, як минає 1 вересня в його родині. Його син Дмитро пішов у перший клас, а Іван — у четвертий.

Український модельєр Андре Тан поділився фото підготовки до школи його доньки, а також правилами для батьків школярів.

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