Крокують у новий етап життя! Українські зірки показали, як ведуть дітей до школи — добірка фото

Сьогодні, 1 вересня, особливий день для багатьох дітей та батьків. Хтось із діток уперше піде до школи — вивчатиме світ, набуватиме цікавих знань та шукатиме нових друзів.
Українські зірки також відвели дітей у перший клас. Читай у матеріалі, які українські зірки відправили дітей у школу, та як вони вітають батьків із Днем знань 2023!
Дітки українських ведучих, співаків та акторів йдуть у перші класи. А хтось продовжує навчання. З цієї нагоди багато щасливих батьків опублікували приємні та теплі світлини та розповіли про малюків.
Український шоумен Дядя Жора поділився фото та такими словами:
Перший раз у перший клас! Амінка — першокласниця! Як швидко летить час… тільки нещодавно пішли у садочок, а тут бац і школа… І не встигнеш обернутися, як буде випускний, — написав Дядя Жора.
Перший раз у перший клас! Амінка — першокласниця! Як швидко летить час… тільки нещодавно пішли у садочок, а тут бац і школа… І не встигнеш обернутися, як буде випускний, — написав Дядя Жора.
Він привітав усіх батьків, чиї діти пішли до школи, а також першокласників.
Дмитро Монатік також відвів синів до школи. Він подякував ЗСУ, що більшість шкіл пішли на навчання офлайн. А також висловив вдячність вчителям за сміливість і жагу створювати яскраве майбутнє.
Фото: Instagram
Ведуча та акторка Лілія Ребрик також поділилася теплим фото з донькою, яка йде до школи і написала:
— Вриваюсь у цю осінь з найгарнішою україночкою-школяркою. І хай наші діти плачуть хіба через невиконану домашку!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)
Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)
Акторка Ксенія Мішина показала, як веде сина у новий клас. Вона написала:
Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком!
Темні часи породжують сильних людей. Сильні люди породжують світлі часи. З новим переможним навчальним роком!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kseniia Mishyna ???????? (@misha.k.ua)
Публикация от Kseniia Mishyna ???????? (@misha.k.ua)
Ведучий Олександр Педан відвів сина у перший клас. Він поділився фото та написав:
— Пишаюсь тим, що мій син йде в перший клас! У вільній та незалежній Україні! Дякую нашим ЗСУ за те, що подарували цей ранок. Це перше і надважливе свято для Маріка та всієї нашої родини.
Телеведучий Григорій Решетнік також показав, як минає 1 вересня в його родині. Його син Дмитро пішов у перший клас, а Іван — у четвертий.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Публикация от Khrystyna Reshetnik (@kristina_reshetnik)
Український модельєр Андре Тан поділився фото підготовки до школи його доньки, а також правилами для батьків школярів.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)
Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)
Раніше ми розповідали, як Марина Боржемська заспокоює дітей під час війни.
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