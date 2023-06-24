Шоу-біз

Обговорювати й чути. Марина Боржемська розповіла, як заспокоює дітей під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Червня 2023, 08:00
Марина Боржемська
Фото: Instagram

Більше новин
Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
як прибрати жовтизну волосся
Бездоганний блонд: як прибрати жовтизну волосся після фарбування самостійно
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні
Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті

Відео
Карта бойових дій в Україні

Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
0:02:27
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
0:03:45
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
0:02:28
Полон
Кожен, хто виходить з російського полону — герой! Військовий відверто про 14 місяців у неволі ворога
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:03:53
Похорони Івана Шульги
Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:04:38
Ізюм
Відбудова Ізюму! Як повертають до життя знищене росіянами місто
Карта бойових дій в Україні
За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь