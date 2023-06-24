Обговорювати й чути. Марина Боржемська розповіла, як заспокоює дітей під час війни

Повномасштабна війна вплинула на психіку дітей та підлітків. Тепер перед батьками постає важке завдання: підтримувати моральний стан дітей, попри всі події навкруги, заспокоювати та убезпечувати від негативних подій.

Допомогти розібратися у такій складній темі може психолог. А своїм досвідом спілкування з дітьми під час повномасштабної війни поділилася ведуча телеканалу СТБ, фітнес-тренерка, мама двох дітей Марина Боржемська.

Як вона заспокоює своїх дітей у складні моменти — читай у матеріалі.

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Марина Боржемська про відчуття дітей

— Це дуже складна тема для кожної родини, матері та батька, які виховують своїх дітей: що потрібно сказати та як подати інформацію.

Ми розуміємо, що діти дуже багато часу проводять в інтернеті, спостерігають за тим, що відбувається в нашій країні. До того ж вони це відчувають з кожним вибухом та повітряною тривогою.

Тривожність неминуча, вона зростає щодня, — каже Боржемська.

Ми говоримо з дітками про всі відчуття. Коли мені страшно, я також проговорюю, що відчуваю — мені теж страшно. Але коли ти знаєш назву свого страху, можеш відверто сказати вголос: “Так, я боюся того часу, в якому ми живемо, та того, що відбувається. А ще більше я боюся втратити когось зі своєї родини”.

Ми обговорюємо кожну подію, яка відбувається в нашій країні.

Роберт та Олівія нестерпно боляче переносять те, що гинуть діти в нашій країні. Коли ми сідаємо разом, то проговорюємо всі страхи — що кожен відчуває, що у кожного всередині.

Я кажу, що завжди підтримаю їх, наскільки зможу, і захищу, наскільки вистачить сил. Завжди обіймаю їх.

Марина Боржемська зізнається: коли донька Олівія розповідає, що відчуває, мама завжди пригортає її.

— Мовчки вислуховую все, що вона говорить, і потім ми все обговорюємо, думаємо, як вийти з тієї чи іншої ситуації, щоб це не було настільки складно і важко для внутрішнього стану. Дуже важливо, коли людина може відверто сказати, чого вона боїться і що її лякає.

Роберт вже дорослий, ми також з ним можемо говорити абсолютно про всі переживання його життя, оскільки він зараз знаходиться у підлітковому віці.

Та навіть під час війни дитячий аб’юз існує і продовжується. Роберт завжди розповідає, що відбувається в школі між однолітками, які образливі речі чує у свою сторону, оскільки він у мене інтелігентний хлопчик, а суспільством не завжди це позитивно сприймається. Особливо — у такому віці.

Коли лунає сирена, Роберт бере на себе чоловічу роль захистити своїх тендітних дівчат. Він вже перетворився у такого справжнього чоловіка, який огортає у свої міцні обійми й каже, що завжди з нами, захистить нас та буде поруч, — розповідає телеведуча.

А ще додає: батькам із дітьми потрібно про все спілкуватися й давати зрозуміти, що дорослі теж інколи бояться.

Коли діти побачать, що дорослі можуть ділитися емоціями, то й самі будуть не боятися ділитися своїми почуттями та працювати з ними правильно, — висновує Боржемська.

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