Дитина стресує? Допоможе Відважна мальовка — десять арттерапевтичних завдань

Через повномасштабне вторгнення, коли всі міста України опинилися під ракетною загрозою, а повітря бриніло тривогою — українські діти втрачають сміливість та щастя.

На жаль, немало дітей постраждало внаслідок дії окупаційних військ в Україні. То що робити, якщо твоя дитина пережила стрес і не може самостійно віднайти впевненість в собі та сміливість?

Тут на допомогу може прийти Відважна мальовка від проекту Відважні.

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Що таке Відважна мальовка

Діти є вразливою групою населення, тож навіть після отриманих травм працювати із психікою неповнолітніх треба особливим методом.

Одним із таких є арттерапія. Ця форма психотерапії дає можливість виразити свої емоції та страхи через мистецтво.

Проект Відважні створив десять цікавих арттерапевтичних завдань під назвою Відважна мальовка. Проект отримав гриф Міністерства освіти й науки України.

Завдання рекомендовані для дітей віком від 5 до 12 років.

Завантажити файл з мальовками можна на сайті Відважних за посилання.

Також допомогти дитині пережити стрес від війни можуть розмови, ігри та інші практики. Про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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