Ребенок в стрессе? Поможет Відважна мальовка — десять арт-терапевтических задач

Из-за полномасштабного вторжения, когда все города Украины оказались под ракетной угрозой, а воздух звучал тревогой — украинские дети теряют смелость и счастье.

К сожалению, немало детей пострадали в результате действия оккупационных войск в Украине. Так что делать, если твой ребенок пережил стресс и не может самостоятельно обрести уверенность в себе и смелость?

Здесь на помощь может прийти Відважна мальовка от проекта Відважні.

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Что такое Відважна мальовка

Дети являются уязвимой группой населения, и даже после полученных травм работать с психикой несовершеннолетних нужно особым методом.

Одним из таких есть арт-терапия. Эта форма психотерапии позволяет выразить свои эмоции и страхи через искусство.

Проект Відважні создал десять интересных арт-терапевтических задач под названием Відважна мальовка. Проект получил гриф Министерства образования и науки Украины.

Задания рекомендованы для детей от 5 до 12 лет.

Загрузить файл с рисовками можно на сайте Відважні по ссылке.

Также помочь ребенку пережить стресс от войны могут разговоры, игры и другие практики. Об этом мы писали в нашем другом материале.

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