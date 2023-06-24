Проговаривать и слышать. Марина Боржемская рассказала, как успокаивает детей во время войны

Полномасштабная война повлияла на психику детей и подростков. Теперь перед родителями встает трудная задача: поддерживать моральное состояние детей, несмотря на все события вокруг, успокаивать и оберегать от негативных событий.

Помочь разобраться в столь сложной теме может психолог. А своим опытом общения с детьми во время полномасштабной войны поделилась ведущая телеканала СТБ, фитнес-тренер, мама двоих детей Марина Боржемская.

Как она успокаивает своих детей в сложные моменты, читай в материале.

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Марина Боржемская о чувствах детей

— Это очень сложная тема для каждой семьи, матери и отца, воспитывающих своих детей: что нужно сказать и как подать информацию.

Мы понимаем, что дети очень много времени проводят в интернете, наблюдают за происходящим в нашей стране. К тому же, они чувствуют это с каждым взрывом и воздушной тревогой.

Тревожность неизбежна, она растет каждый день, — говорит Боржемская.

Мы говорим с детьми обо всех ощущениях. Когда мне страшно, я тоже проговариваю, что чувствую — мне тоже страшно. Но когда ты знаешь название своего страха, можешь откровенно сказать вслух: “Да, я боюсь того времени, в котором мы живем, и происходящего. А ещё больше я боюсь потерять кого-нибудь из своей семьи”.

Мы обсуждаем каждое событие в нашей стране.

Роберт и Оливия очень больно переносят то, что гибнут дети в нашей стране. Когда мы садимся вместе, то проговариваем все страхи, что каждый чувствует, что у каждого внутри.

Я говорю, что всегда поддержу их, насколько смогу и защищу, насколько хватит сил. Всегда обнимаю их.

Марина Боржемская признается: когда дочь Оливия рассказывает, что чувствует, мама всегда обнимает её.

— Молча выслушиваю все, что она говорит, и потом мы все обсуждаем, думаем, как выйти из той или иной ситуации, чтобы это не было столь сложно и тяжело для внутреннего состояния. Очень важно, когда человек может откровенно сказать, чего он боится и что его пугает.

Роберт уже взрослый, мы тоже с ним можем говорить абсолютно обо всех переживаниях его жизни, поскольку он сейчас находится в подростковом возрасте.

И даже во время войны детский абьюз существует и продолжается. Роберт всегда рассказывает, что происходит в школе между сверстниками, какие оскорбительные вещи слышит в свою сторону, поскольку он у меня интеллигентный мальчик, а общество это не всегда положительно воспринимает. Особенно в таком возрасте.

Когда раздается сирена, Роберт берет на себя мужскую роль защитить своих хрупких девушек. Он уже превратился в такого настоящего мужчину, который окутывает своими крепкими объятиями и говорит, что всегда с нами, защитит нас и будет рядом, — рассказывает телеведущая.

А ещё добавляет: родителям с детьми нужно обо всем общаться и давать понять, что взрослые тоже иногда боятся.

Когда дети увидят, что взрослые могут делиться эмоциями, то и сами будут не бояться делиться своими чувствами и работать с ними правильно, — заключает Боржемская.

Еще один вариант успокоения ребенка, который также вернет уверенность в себе — Відважна мальовка. Что это такое и где её скачать, мы писали в нашем другом материале.

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