Самые родные, самые теплые, самые лучшие! Украинские звезды признались в чувствах своим мамам и поделились щемящими фото

Украинские матери — настоящие героини. Даже в тяжелые времена они защищают свои семьи, помогают стране и вдохновляют других своим примером. Ко Дню матери звезды телеканала СТБ поделились теплыми воспоминаниями о своих мамах и фото с ними.

Моя мама очень заботливая и мудрая — Татьяна Высоцкая

Ведущая программ Вікна-Новини и Таємниці ДНК Татьяна Высоцкая рассказала, какой главный урок усвоила от своей мамы.

Моя мама очень терпеливая к близким, заботливая и мудрая. Близкие говорят, что я похожа на нее — и снаружи, и внутренне. Она своим примером учит меня сочетать мягкость характера с твердым стержнем.

По-моему, это лучший урок, за который я благодарна маме на всю жизнь. Ведь ее наставления сделали меня такой, какая я есть, и показали, какой нужно быть матерью для своих детей.

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А еще мама готовит самый лучший в мире Наполеон. Его аромат на весь дом — это, пожалуй, самый теплый момент с моего детства и по сей день, — рассказала телеведущая.

Мамино правило на всю жизнь — Яна Брензей

Ведущая Вікна-Новини Яна Брензей поделилась мудрым маминым правилом, которым руководствуется и по сей день.

— 2 апреля, утро, мне исполняется 5 лет. Я открываю глаза, в комнату заходит мама. Ее не было дома несколько дней до того, я не знала почему. Мама заходит с огромной куклой. Куклой, которая говорит!

Современных детей этим не удивишь, но в 90-х это было чудо-чудесное. Оказывается, мама поехала в Одессу (мы жили в Запорожье) и купила там для меня лучшую куклу в мире (в этом я не сомневалась). Ее я назвала Инна в честь мамы.

“Не можешь изменить ситуацию — меняй на нее реакцию”. Это мамино правило, которым я тоже учусь пользоваться. Это не о слабости, это о гибкости.

Когда все идет не по плану, когда люди ведут себя несправедливо по отношению к тебе, попробуй изменить реакцию на это, не впадай в гнев или обиду. Возможно, изменив реакцию, ты найдешь пути выхода из ситуации, которые из-за эмоций не видела, — поделилась Брензей.

Для меня родители — святые люди — Григорий Решетник

Ведущий проектов Холостяк, Холостячка, Україна має талант, Неймовірна правда про українців Григорий Решетник поделился самыми теплыми историями с детства.

Для меня родители — святые люди. Я благодарен не только за то, что они дали мне жизнь, но и за воспитание и ценности. Мой успех — не только результат моей работы, но и заслуга родителей.

В нашей семье всегда царили тепло и любовь. Мама с папой почти 40 лет вместе! Они — мой пример и мотивация.

Одна из самых ярких историй, связанных с мамой, произошла в мои школьные годы, в начале 90-х. Тогда у многих украинских семей финансовые возможности были ограничены. В канун новогодних праздников в нашем первом классе, где я учился, не было елки.

Узнав об этом, в холодную снежную зиму, моя мама на своих хрупких плечах принесла нам с детишками огромное праздничное дерево, чтобы в классе ее сына царила новогодняя атмосфера. Эта картина из моей памяти вызывает слезы…

Еще один важный урок, который я получил от мамы с папой, случился в студенческие годы. Я учился на финансиста, но вовремя понял, что это дело не мое призвание. Поэтому решил оставить учебу и поступить в Институт кино и телевидения на диктора и ведущего.

Родители поняли меня и поверили в мои силы. Таким же примером стараюсь быть и для наших с Кристинкой сыновей, поддерживать их во всех начинаниях. Это очень важно.

Еще в память приходит одна забавная история, связанная с мамой… Как-то зимой я ехал на футбол, как вдруг приходит сообщение от нее со словами: «Сынок, а ты шапку взял? Надеюсь, ты тепло одет?” (смеется).

В свои 38 лет, хоть я и занимаюсь семьей, помогаю родителям, но для мамы остаюсь маленьким ребенком.

Каждый день я стараюсь общаться с родителями и напоминать, как сильно я их люблю. Особенно сейчас, в сложные для украинцев времена.

Счастлив, что во время войны удалось эвакуировать маму с папой из родного Николаева в безопасное место. Мы вместе отпраздновали Пасху, и мне было спокойнее.

Верим, что после победы мы все вернемся в свои дома, а у кого их не осталось — отстроим всю Украину совместными усилиями. Всех мамочек поздравляю с праздником, — рассказал Решетник.

Материнство — это мощная сила — Надежда Матвеева

Ведущая проектов Все буде добре. Надійні поради, Неймовірна правда про українців, Щасливі за сім днів Надежда Матвеева объяснила, как оптимизм ее мамы повлиял на жизнь.

Материнство — это мощная сила. Мама не только воспитывает и любит ребенка, но и дает ему поддержку на всю жизнь.

С другой стороны, мудрая мама должна дать возможность ребенку как можно скорее стать самостоятельным, свободным, взрослым. Вот в сочетании этих двух процессов большая гармония материнства, по-моему.

У моей мамы была довольно тяжелая жизнь. И несмотря на это, она пыталась дать мне все необходимое. Прежде всего, безусловную любовь.

А еще у нее есть качество, за которое я ей очень благодарна, потому что считаю, что у меня оно тоже есть. Это оптимизм, вера в то, что все будет хорошо, старание делать все необходимое для этого.

Помню, как мама восприняла Сэми. До появления у меня собаки она искренне считала, что мне питомец не нужен, потому что я очень занята.

А когда внезапно приехала к ней уже с собакой, ее сердце растаяло. Мама полюбила Сэми, считает ее лучшей собакой в ​​мире, и этим очень меня радует.

Мама является для меня примером оптимизма. Сквозь все жизненные проблемы она пронесла уверенность, что со всеми проблемами можно справиться.

Не сдаваться, верить в себя, помогать людям, добросовестно трудиться и радоваться жизни при малейшей возможности. Так и я говорю: верим, друзья, все будет хорошо! — сказала ведущая.

Ее любовь и тепло всегда вызывали восторг — Марина Боржемская

Ведущая проекта Щасливі за сім днів на СТБ и фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала щемящую историю о материнской поддержке в самые сложные времена.

Историй, связанных с мамой, множество! Они всегда о помощи другим людям, о ее любви к жизни и к тем людям, которые ее окружают. И мама постоянно во мне это воспитывала.

Я помню то время, когда впервые потеряла ребенка. Мне было очень страшно сказать ей об этом. Я была в больнице. Мама узнала об этом вечером, уже темнело, она бежала ко мне, упала по дороге, разбила колени, но все равно пришла.

Тогда меня просто разрывало от боли, потому что я потеряла ребенка. Но в то время, когда она меня обняла, я сама почувствовала себя маленькой девочкой, нуждающейся в ее внимании и тепле. Мама тогда болела, но прибежала ко мне, ведь была мне больше всего нужна.

Она всегда меня учила, что нет чужих людей, что нужно приходить на помощь тем, кто просит тебя.

Всегда открывать двери своего дома для нуждающихся и тех, кто стучит к тебе. Ее человечность, ее благодарность жизни, ее оптимизм, ее вера, надежда, любовь, ее тепло всегда вызывали восторг! Она научила меня тому, что умеет женщина. И я ей за это очень благодарна.

Мама всегда помогает с моими детьми, у нее хватает сил, терпения и вдохновения это делать. Что дороже всего она может подарить мне как ребенку? Это жизнь и чувство, что ты дочь. Ведь пока живы наши родители, мы еще можем называть себя детьми.

Моя Галочка — это неземной человек с открытым и чутким сердцем, которого все ценят и любят. Мам, спасибо тебе за то, что ты у меня есть, спасибо за ту жизнь, которую ты мне подарила, и за то, как я стала человеком, — призналась в чувствах фитнес-тренер.

Привычка обнимать маму и целовать до сих пор со мной — Сергей Костыра

Ведущий проекта Один за всіх Сергей Костыра вспомнил, как его мать воспитывала человека без стереотипов.

— Мама в детстве всегда готовила мне блины утром, и этот запах я помню до сих пор. Она каждое утро пробуждала меня поцелуем и обнимала. Привычка обнимать маму и целовать до сих пор со мной. Мы всегда говорим друг другу о любви.

Самый важный урок, который я получил от мамы, — это не бояться проявлять свои эмоции. Мама учила меня быть мужчиной, однако я никогда не слышал от нее: “не плачь, ты же мальчик”, и других подобных стереотипов. Она с папой собственным примером каждый день показывала мне, что такое семья, — рассказал Костыра.

Мама сшила мне рубашки, чтобы дети в школе не смеялись — Эктор Хименес-Браво

Незаменимый судья проекта МастерШеф, шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, как его мать, несмотря на бедность и постоянную занятость, заботилась о своем сыне.

— Я рос в бедной семье, денег на одежду для меня никогда не было. Донашивал вещи своего брата. Конечно, одежда была мне не по размеру: большая и висела на мне, как на вешалке (улыбается). Особенно большой была обувь.

Мама придумала засовывать в нее носки. То есть одни носки я одевал, а еще одни заталкивал в ботинки.

Конечно, в школе все смеялись надо мной, присутствовал буллинг. Я плакал дома, расстраивался.

Мама всегда работала, у нее было очень мало времени, она шила женскую одежду. И шила очень хорошо! Когда мне было 10-12 лет, я никак не мог понять, почему мама не может мне сшить хотя бы одну рубашку, чтобы я ходил в ней в школу.

Я об этом спрашивал и спрашивал. Прошло довольно много времени, и однажды вечером, в мой День рождения, дома меня ждал подарок — мама специально для меня сшила очень-очень красивые рубашки!

Это было настолько неожиданно, я очень обрадовался! И тут же спросил: “Если ты могла мне сшить рубашки, почему не сделала это раньше?” Оказалось, мама просто не умела шить мужские рубашки.

Она специально записалась на курс шитья мужских вещей, ходила учиться после работы.

С тех пор у меня не было проблем с одеждой. А две рубашки, которые подарила мама, я носил каждый день, настолько они мне нравились!

Кроме этого, все дети в нашей семье стирали и гладили одежду, а мама приобрела специальную ткань, стилизованную под мятую, которую можно было не гладить. Это были любимые рубашки, я носил их с гордостью и рассказывал всем, что их сшила мама, — поделился Хименес-Браво.

Самый важный урок мамы — единство и поддержка семьи — Владимир Ярославский

Судья проекта МастерШеф и шеф-повар Владимир Ярославский поделился теплыми воспоминаниями о семейном отдыхе.

— Пожалуй, самые теплые воспоминания — как мы вместе всю весну, лето и осень ездили в лес собирать грибы. Сейчас, думаю, это будет невозможно под Киевом еще много лет.

И мама вот как раз в этот день — как на фото — сказала, что еще в жизни так много и так классно в один год не отдыхала с тихой охотой.

Важнейший урок мамы — единство и поддержка семьи — это воспитывалось у нас с самого детства, — рассказал Ярославский.

Мама всегда делала все из любви — Ольга Мартыновская

Судья проекта МастерШеф Ольга Мартыновская вспомнила, как ее мать поборола наибольший страх в жизни ради дочери.

— Самый большой мамин страх был — летать. Она всегда говорила “ни за что”. А потом мы с маленькой Веруней были в Париже, у меня не было няни, денег на нее…

И мама, преодолев свой страх, села на самолет, чтобы быть рядом со мной и помогать. Сама. Мой личный супергерой.

Мама всегда все решала и делала из любви! Я следую только ее примеру! — заверила Мартыновская.

Мама подарила мне множество теплых детских воспоминаний — Анна Сагайдачная

Звезда легендарной костюмированной драмы Кріпосна Анна Сагайдачная рассказала, какой мамин совет ежедневно помогает ей в жизни.

— Мама подарила мне множество теплых детских воспоминаний, которые согревают! И конфеты на новогодней елке, через которые мама протягивала ниточки, чтобы повесить их на веточки; и маленькие кексики с изюмом, которые мама покупала мне каждый раз после школы, как мы шли домой… хотя денег было мало.

Самые простые вещи — это и есть самые ценные воспоминания.

А самый важный мамин совет, который каждый день помогает мне в жизни — не обращать внимания на трудности: поплакала, стало немного легче и пошла дальше, — рассказала Сагайдачная.

Моя мама очень хороший человек — Наталья Денисенко

Звезда легендарной костюмированной драмы Кріпосна Наталья Денисенко вспомнила, как доверие мамы научило ее быть честной.

— Я помню с глубокого детства, как меня мама зацеловывала, пока я спала. Теперь я ее понимаю, потому что маленьких хочется целовать. У меня маленький сынишка, так что знаю, что это такое.

Но я понимала, что это — от любви. Нежность моей мамы — это то, что я помнила ярче всего. Всегда испытывала невероятную любовь. А в подростковом возрасте и огромную поддержку.

Помню, как в школе ее вызывали к директору. Она всегда отстаивала мою правоту. Я боролась за справедливость, иногда устраивала скандалы, но мама всегда была на моей стороне.

И не менее важно — тотальное доверие. В старших классах я начала под школой пробовать курить (смеется). И в тот момент мимо меня проходила мамина знакомая. Конечно, она это увидела.

И когда я вернулась домой, моя мама спросила меня, действительно ли это была я. Я возражала, мол, конечно нет. И мама мне сказала: “Хорошо, я тебе верю”.

Для меня это было такой ответственностью, что мама мне верит. Для меня это был толчок не обманывать больше маму и быть честной.

Моя мама очень хороший человек. Она всегда помогала всем, кому могла. Очень гостеприимная. Наверное, это гостеприимство и желание прийти на помощь — для меня был пример.

Я тоже люблю накормить всех, позаботиться. Забота о своих близких — для меня это урок. И пример в воспитании детей! Я очень люблю своего сынишку. Не скрываю своих чувств к нему и всегда отстаиваю его интересы, — сказала Денисенко.

Мама — это Берегиня семьи — Тарас Цымбалюк

Актер самых громких сериалов СТБ Кріпосна, Спіймати Кайдаша, Кава з кардамоном Тарас Цымбалюк рассказал, как сохраняет связь с родителями, несмотря на занятость.

— У нас отличные отношения с мамой, с папой. Каждая наша встреча — это и есть теплые моменты! Мы видимся редко, поэтому пытаемся создать обмен взаимной энергией. И нам это удается. Наши самые теплые встречи на Новый год, ведь мы его празднуем всегда вместе. Большой семьей!

Мама — это Берегиня семьи. Это человек, отвечающий за семью, который подает пример, без преувеличений. Я очень благодарен ей за все, что она сделала в моей жизни и продолжает делать, — растроганно рассказал Цымбалюк.

Мама воспитала во мне любовь к животным — Алексей Суровцев

Актер сериала Слід Алексей Суровцев поделился своими приятными воспоминаниями о детстве.

Мое лучшее воспоминание с детства — это утро. Когда ты просыпаешься в своей детской комнате, открываешь глаза, а между тем на кухне шкварчит яичница.

Выходишь, тебя встречает мама с улыбкой, дает яичницу, бутерброд, наливает чай. Даже сейчас, когда остаюсь у мамы, охватывает приятная ностальгия.

Сейчас я спасаю домашних любимцев, покинутых в одиночестве из-за войны. И я уверен, что это благодаря родителям. Они воспитали во мне такую ​​любовь к животным.

Даже сейчас моя мама ездит на дачу, где подкармливает бездомных кошек и собак. Наверное, именно с детства я этому научился у нее! — сказал Суровцев.

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