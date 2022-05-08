Шоу-біз

Найрідніші, найтепліші, найкращі! Українські зірки зізнались у почуттях своїм мамам та поділилися щемливими фото

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Травня 2022, 07:00
Привітання українських зірок до Дня матері

Більше новин
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
Привітання з Днем матері
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна
Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна
Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
звернення Зеленського
Готуємо зараз другий етап — звернення Зеленського до українців щодо війни

Відео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 8 травня
0:08:05
Дмитро Кулеба про нафтове ембарго для Росії та викрадення українського зерна
Я переконаний, що нафтове ембарго буде — Кулеба про нові санкції проти РФ та незаконне вивезення зерна з України
звернення Зеленського
Готуємо зараз другий етап — звернення Зеленського до українців щодо війни
0:03:30
Дніпропетровська область
Ворог обстрілює щодня. Як живуть прості українці на прифронтовій Дніпропетровщині
0:03:37
Дмитрівка
Повертаються додому навіть на згарища: як село Дмитрівка на Київщині оговтується від окупації
0:11:44
Олександр Ткаченко
Знищення музею Сковороди — це усвідомлені дії! Окупанти намагаються зруйнувати нашу ідентичність
0:01:03
Втрати ворога станом на 7 травня
Українці знищили російський швидкісний катер: втрати окупантів на 73 день війни
0:03:39
Національний мультипредметний тест за кордоном
Вступна кампанія-2022: у Міносвіти пояснили, як скласти мультипредметний тест за кордоном
0:03:26
окуповані міста
Що насправді відбувається в окупованих містах України
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа продовжили та що треба знати
Більше відео
Привітання з Днем матері
Читати далі
Дякуємо вам, наші рідненькі! Привітання з Днем матері у картинках

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь