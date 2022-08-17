Не выгрызайте себя, вы делаете достаточно! Притула рассказал, почему нельзя обесценивать свой вклад в победу

Украинцы — честная, добросовестная и трудолюбивая нация. Поэтому мы всегда готовы проявить инициативу, прийти на помощь друг другу в трудные времена и сделать больше, чем от нас ожидают.

Однако почти полгода полномасштабной войны дают о себе знать постоянным стрессом, страхом и навязчивыми мыслями.

Волонтер, благотворитель и ведущий Нового канала Сергей Притула поделился мыслями, как овладеть собой и поддержать свое окружение.

Общайтесь и будьте рядом, когда кому-то из родных или друзей тяжело. Война — это страшный форс-мажор, который может сломить человека. Потому что у него просто нет подобного опыта.

Как реагировать на тысячи смертей? На миллионы беженцев? Голова это воспринимает, но сердце выскакивает, а организм “болтает”, — говорит Притула.

В это и так крайне тяжелое время важно не грызть себя, а спокойно все анализировать. Ведь многие сейчас считают, что делают недостаточно для помощи своей стране.

Телеведущий советует в таком случае сесть, успокоиться и посмотреть, сколько и чего ты делаешь. Например, если ты ходишь на работу и честным трудом помогаешь украинской экономике, то это уже очень хорошо.

А если ты еще и отдаешь деньги на благотворительность или волонтеришь, то это вообще замечательно и грызть себя не стоит.

Не выгрызайте себя! Не выжигайте! Вы не виноваты в том, что Путин напал на Украину. Вы делаете достаточно! Другое дело, что есть те, кто ничего не делают.

Что война, что без войны есть люди, которые ставят все под сомнение, ищут “зраду”, рассказывают, что солдаты воюют неправильно, волонтеры у нас неправильные. Но я рад, что в украинском обществе таких крайне мало, — делится благотворитель.

Фонд Сергея Притулы собрал сенсационные 602 млн грн на Байрактары для украинской армии. И турецкая компания решила подарить три железных птицы бесплатно.

В своем интервью Сергей Притула рассказал, куда пойдут деньги из Байрактаров, а также как он живет во время войны.

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