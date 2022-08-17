Не вигризайте себе, ви робите достатньо! Притула розповів, чому не можна знецінювати свій внесок у перемогу

Українці — чесна, сумлінна та працьовита нація. А отже, ми завжди готові проявити ініціативу, прийти на допомогу одне одному у скрутні часи та зробити більше, ніж того від нас очікують.

Проте майже півроку повномасштабної війни даються взнаки постійним стресом, страхом та нав’язливими думками.

Волонтер, благодійник та ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився думками, як опанувати себе та підтримати своє оточення.

Спілкуйтесь і будьте поряд, коли комусь із рідних чи друзів важко. Війна — це страшний форс-мажор, який може зламати людину. Бо в неї просто немає схожого досвіду.

Як реагувати на тисячі смертей? На мільйони біженців? Голова це сприймає, але серце вискакує, а організм “теліпає”, — каже Притула.

У цей і так вкрай важкий час важливо не гризти себе, а спокійно все аналізувати. Адже багато хто зараз вважає, що робить недостатньо для допомоги своїй країні.

Телеведучий радить у такому разі сісти, заспокоїтись і подивитись, скільки й чого ти робиш. Наприклад, якщо ти ходиш на роботу та чесною працею допомагаєш українській економіці, то це вже дуже добре.

А якщо ти ще й віддаєш гроші на благодійність чи волонтериш, то це взагалі чудово й гризти себе не варто.

Не вигризайте себе! Не випалюйте! Ви не винні в тому, що Путін напав на Україну. Ви робите достатньо! Інша справа, що є ті, хто нічого не роблять.

Що війна, що без війни, є люди, які ставлять усе під сумнів, шукають зраду, розказують, що солдати воюють неправильно, волонтери в нас неправильні. Та я радий, що в українському суспільстві таких вкрай мало, — ділиться благодійник.

Фонд Сергія Притули зібрав сенсаційні 602 млн грн на Байрактари для української армії. Та турецька компанія вирішила подарувати три залізні пташки безкоштовно.

У своєму інтерв’ю Сергій Притула розповів, куди підуть гроші з Байрактарів, а також як він сам живе під час війни.

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