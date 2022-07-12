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Ці кошти – великий виклик: Сергій Притула про те, куди підуть гроші з Байрактарів та своє життя під час війни

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 12 Липня 2022, 19:35
Сергій Притула - інтерв'ю
Фото: Facebook

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