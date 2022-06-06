Креатив та гумор в інформаційній війні! Як білборди з “правильним” напрямком для РФ змінюють світ

Українці — веселий і винахідливий народ, а тому — найстрашніший ворог. Так кажуть бійці на передовій, і те саме можна сказати про інформаційний фронт. З перших днів повномасштабного вторгнення рекламу на щитах змінили патріотичні та дотепні звернення до окупантів.

З перших днів великої війни кмітливі українці замальовували чи демонтували вказівники з назвами сіл і міст, щоб заплутати ворога.

Російський військовий корабель згадували на всіх дорогах України. Так само на кожному кроці — слова на підтримку Збройних сил та об’єднання українців.

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Це той випадок, коли креатив справді змінює світ. Більше про патріотичну та антивоєнну рекламу на дорогах України дивися у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Києві з’явилися квіткові картини на патріотичну тематику: Мадонна зі столичного метро, наша славетна Мрія та навіть пахуча марка про російський військовий корабель. Дивись яскраві фото за посиланням.