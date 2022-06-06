Креатив и юмор в информационной войне! Как билборды с “правильным” направлением для РФ меняют мир

Украинцы — веселый и изобретательный народ, а потому — самый страшный враг. Так говорят бойцы на передовой, то же самое можно сказать и об информационном фронте. С первых дней полномасштабного вторжения рекламу на щитах сменили патриотические и остроумные обращения к оккупантам.

С первых дней великой войны сообразительные украинцы закрашивали или демонтировали указатели с названиями сел и городов, чтобы запутать врага.

Российский военный корабль упоминали на всех дорогах Украины. Также на каждом шагу — слова в поддержку Вооруженных сил и объединения украинцев.

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Это тот случай, когда креатив действительно меняет мир вокруг. Больше о патриотической и антивоенной рекламе на дорогах Украины смотри в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, в Киеве появились цветочные картины на патриотическую тематику: Мадонна из столичного метро, наша славная Мрія и даже душистая марка о российском военном корабле. Смотри яркие фото по ссылке.