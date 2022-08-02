Україна

Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 02 Серпня 2022, 16:00
NEST — новий проект допомоги від фонду Сергія Притули

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