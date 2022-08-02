Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок

Якщо твій приватний будинок зруйнували російські окупанти, ти можеш розраховувати на допомогу волонтерів. Відтепер Сергій Притула та його фонд займатимуться і тимчасовими будинками для тих, хто постраждав від війни.
Гуманітарний штаб Благодійного фонду Сергія Притули запускає новий проект. Він називається NEST (з англійської — гніздо, — ред.). Проект має на меті допомагати українцям, будинки яких знищені внаслідок обстрілів окупантами.
Проект NEST полягає у зведенні мобільних тимчасових будинків для тих, хто цього потребує. На відміну від модульних містечок, будинок зводиться не окремим поселенням, а на конкретній земельній ділянці родини.
Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися на своїй землі, — розповідає засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула.
Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися на своїй землі, — розповідає засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула.
— Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.
Проект розпочався із селища Макарів, що на Київщині. Перший зведений будинок стоїть на ділянці родини Кириленків. Він п’ятимодульний, має три спальні, кухню і ванну кімнату.
Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на будинок для української родини зібрали американські школярі з Айдахо.
Будинок NEST можна звести за п’ять днів. У мінімальній комплектації будинку є три кімнати — спальня, ванна кімната та кухня. Модулів може бути й більше, це залежить від кількості членів родини.
Готову збірну конструкцію монтують на розчищеній та розрівняній ділянці, підключають до наявних комунікацій, а далі комплектують меблями та потрібною побутовою технікою.
Один такий модуль коштує $5000. Кількість будинків залежатиме від донатів небайдужих.
Збір коштів для забезпечення родин житлом починається 2 серпня 2022 року. Долучайся!
Більше інформації про проект дивись за посиланням.
Раніше ми розповідали, як волонтери допомагають оговтатись від окупації жителям Київщини.
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