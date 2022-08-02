Родинне гніздечко для тих, хто його втратив: Сергій Притула розповів про новий проект з будівництва модульних домівок

Якщо твій приватний будинок зруйнували російські окупанти, ти можеш розраховувати на допомогу волонтерів. Відтепер Сергій Притула та його фонд займатимуться і тимчасовими будинками для тих, хто постраждав від війни.

Сергій Притула про NEST — новий проект допомоги

Гуманітарний штаб Благодійного фонду Сергія Притули запускає новий проект. Він називається NEST (з англійської — гніздо, — ред.). Проект має на меті допомагати українцям, будинки яких знищені внаслідок обстрілів окупантами.

Проект NEST полягає у зведенні мобільних тимчасових будинків для тих, хто цього потребує. На відміну від модульних містечок, будинок зводиться не окремим поселенням, а на конкретній земельній ділянці родини.

Ми розуміємо, наскільки українці ментально міцно пов’язані пуповиною зі своєю землею. Тому запускаємо проект NEST, який допоможе українським сім’ям залишатися на своїй землі, — розповідає засновник Фонду, волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула.

— Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома. Ворог хотів зруйнувати наш дім, але ми будемо повертатися і відбудовувати.

Проект розпочався із селища Макарів, що на Київщині. Перший зведений будинок стоїть на ділянці родини Кириленків. Він п’ятимодульний, має три спальні, кухню і ванну кімнату.

Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на будинок для української родини зібрали американські школярі з Айдахо.

Детальніше про модульні будинки NEST

Будинок NEST можна звести за п’ять днів. У мінімальній комплектації будинку є три кімнати — спальня, ванна кімната та кухня. Модулів може бути й більше, це залежить від кількості членів родини.

Готову збірну конструкцію монтують на розчищеній та розрівняній ділянці, підключають до наявних комунікацій, а далі комплектують меблями та потрібною побутовою технікою.

Один такий модуль коштує $5000. Кількість будинків залежатиме від донатів небайдужих.

Збір коштів для забезпечення родин житлом починається 2 серпня 2022 року. Долучайся!

Більше інформації про проект дивись за посиланням.

Раніше ми розповідали, як волонтери допомагають оговтатись від окупації жителям Київщини.

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