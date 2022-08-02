Семейное гнездышко для тех, кто его потерял: Сергей Притула рассказал о новом проекте по строительству модульных домов

Если твой частный дом разрушили российские оккупанты, ты можешь рассчитывать на помощь волонтеров. Теперь Сергей Притула и его фонд будут заниматься и временными домами для пострадавших от войны.

Сергей Притула о NEST — новом проекте помощи

Гуманитарный штаб Благотворительного фонда Сергея Притулы запускает новый проект. Он называется NEST (с английского — гнездо, — ред.). Цель проекта — помогать украинцам, дома которых уничтожены в результате обстрелов оккупантами.

Проект NEST заключается в возведении мобильных временных домов для тех, кому это необходимо. В отличие от модульных городков, дом возводится не отдельным поселением, а на конкретном земельном участке семьи.

Мы понимаем, насколько украинцы ментально крепко связаны пуповиной со своей землей. Поэтому запускаем проект NEST, который поможет украинским семьям оставаться на своей земле, — рассказывает основатель Фонда, волонтер и ведущий Нового канала Сергей Притула.

— Если у семьи возле разрушенного дома есть часть земли, мы привезем и поставим им дом. Это не временное поселение, люди не становятся переселенцами. Семья у себя дома. Враг хотел разрушить наш дом, но мы будем возвращаться и восстанавливать.

Проект начался с поселка Макаров Киевской области. Первый сооруженный дом стоит на участке семьи Кириленко. Он пятимодульный, имеет три спальни, кухню и ванную.

Семья заехала туда 31 июля. Средства на дом для украинской семьи собрали американские школьники из Айдахо.

Подробнее о модульных домах NEST

Дом NEST можно построить за пять дней. В минимальной комплектации дома есть три комнаты — спальня, ванная комната и кухня. Модулей может быть и больше, это зависит от количества членов семьи.

Готовую сборную конструкцию монтируют на расчищенном и разровненном участке, подключают к имеющимся коммуникациям, а затем комплектуют мебелью и нужной бытовой техникой.

Один такой модуль стоит $5000. Количество домов будет зависеть от донатов небезразличных людей.

Сбор средств для обеспечения жилья семей начинается 2 августа 2022 года. Присоединяйся!

Больше информации о проекте смотри по ссылке.

Ранее мы рассказывали, как волонтеры помогают прийти в себя от оккупации жителям Киевской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!