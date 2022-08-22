Замени ненависть на любовь, а страх — на веру. Екатерина Кухар дала советы, как бороться с эмоциональными качелями

Во время войны многие украинцы страдают от эмоциональных качелей и чрезмерного стресса. Украинская прима-балерина Екатерина Кухар также почувствовала это на себе.
Она поделилась со своими подписчиками тремя правилами, помогающими ей в это сложное время.
Первое правило балерины — давать себе возможность проживать и принимать свои чувства, какими бы они ни были. Боль или радость, любовь или ненависть следует отпускать, а не “консервировать” в себе.
Потому что когда ваше подсознание будет переполнено, все эмоции начнут высвобождаться на свободу в виде психосоматических заболеваний, панических атак и других расстройств, — считает Кухар.
Потому что когда ваше подсознание будет переполнено, все эмоции начнут высвобождаться на свободу в виде психосоматических заболеваний, панических атак и других расстройств, — считает Кухар.
Поэтому не стоит упрекать себя эмоции, которые возникают.
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram
После того как эмоции освободятся, их место должны занять другие. При этом они должно быть положительными.
Попробуй заменить ненависть к врагу любовью к Украине, страх — верой, боль — состраданием и помощью другим. В этом тебе помогут любимые занятия: время с родными или наедине, творчество, спорт и т.д.
Еще одним советом Екатерины является чувство ценности самих себя. Каждый день мы должны хвалить себя за малейшие достижения. Мы ведь у себя одни, поэтому и заботиться нужно в первую очередь о себе.
Трансформация — это сложно. Как путь на гору. Но на вершине всегда ждет важнее — свобода! — делится звезда.
Трансформация — это сложно. Как путь на гору. Но на вершине всегда ждет важнее — свобода! — делится звезда.
Летом балерина побывала в турне по Латинской Америке. Читай, что рассказала Екатерина Кухар о борьбе на информационном фронте на другом континенте.
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