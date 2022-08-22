Замени ненависть на любовь, а страх — на веру. Екатерина Кухар дала советы, как бороться с эмоциональными качелями

Во время войны многие украинцы страдают от эмоциональных качелей и чрезмерного стресса. Украинская прима-балерина Екатерина Кухар также почувствовала это на себе.

Она поделилась со своими подписчиками тремя правилами, помогающими ей в это сложное время.

Принимай свои чувства

Первое правило балерины — давать себе возможность проживать и принимать свои чувства, какими бы они ни были. Боль или радость, любовь или ненависть следует отпускать, а не “консервировать” в себе.

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Потому что когда ваше подсознание будет переполнено, все эмоции начнут высвобождаться на свободу в виде психосоматических заболеваний, панических атак и других расстройств, — считает Кухар.

Поэтому не стоит упрекать себя эмоции, которые возникают.

Найди свой ресурс

После того как эмоции освободятся, их место должны занять другие. При этом они должно быть положительными.

Попробуй заменить ненависть к врагу любовью к Украине, страх — верой, боль — состраданием и помощью другим. В этом тебе помогут любимые занятия: время с родными или наедине, творчество, спорт и т.д.

Люби себя

Еще одним советом Екатерины является чувство ценности самих себя. Каждый день мы должны хвалить себя за малейшие достижения. Мы ведь у себя одни, поэтому и заботиться нужно в первую очередь о себе.

Трансформация — это сложно. Как путь на гору. Но на вершине всегда ждет важнее — свобода! — делится звезда.

Летом балерина побывала в турне по Латинской Америке. Читай, что рассказала Екатерина Кухар о борьбе на информационном фронте на другом континенте.

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