Шоу-біз

Заміни ненависть на любов, а страх — на віру. Катерина Кухар дала поради, як боротись з емоційними гойдалками

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Серпня 2022, 13:00
Поради Катерини Кухар, як боротись з емоційними гойдалками
Фото: Instagram

Більше новин
Відпустка під час воєнного стану — як отримати, на скільки можна взяти
Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану
Марія Примаченко
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
Чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою 2022
Здоров’я — насамперед. Чи потрібно школярам проходити медогляд перед новим навчальним роком
Платіжки за газ: кому платити за споживання, а кому за доставляння
Нові рахунки за газ остаточно тебе заплутали? Пояснюємо, кому і за що треба платити та як повернути кошти
Дивитись більше

Матеріали по темі

Відпустка під час воєнного стану — як отримати, на скільки можна взяти
Немає сил працювати! Чи можеш ти отримати відпустку під час воєнного стану
Марія Примаченко
Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
Чи потрібно дітям проходити медогляд перед школою 2022
Здоров’я — насамперед. Чи потрібно школярам проходити медогляд перед новим навчальним роком
Історія дружини морпіха з Азовсталі, який потрапив у полон та теракт в Оленівці
Хочу, щоб моя рідна людина повернулася додому жива — дружина морпіха з Азовсталі про теракт в Оленівці

Відео
0:04:00
Марія Примаченко

Національна легенда України! Розповідаємо про Марію Примаченко та порятунок її полотен під час війни
0:04:34
Аукціон для ЗСУ
Лоти від іграшки Патрона до сукні Каменських — як долучитись до благодійного онлайн-аукціону для ЗСУ
0:04:45
Переселенці з Херсону
Врятувались з окупації та відкрили з бабусею власну справу: історія сім’ї з Херсонщини, що надихає
0:03:12
Нікополь
Можуть знищити пам’ятки архітектури й іконостаси. Постійні обстріли Нікополя загрожують не лише людям
0:04:30
Реалії війни від українського захисника
З будівельника – у нацгвардійця. Реалії війни від українського захисника та викриття зрадників
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 22 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 22 серпня
0:11:56
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ
Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими
0:04:05
Історії людей, що пережили російський полон у Тростянці
Пережити “підвал” вдалося не всім! Жахливі історії про російський полон у Тростянці
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Відтепер можна використовувати Дію за кордоном! Які країни визнали український застосунок
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Оновлені сигнали тривоги в Україні — як розпізнати сповіщення про небезпеку
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь