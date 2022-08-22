Заміни ненависть на любов, а страх — на віру. Катерина Кухар дала поради, як боротись з емоційними гойдалками

Під час війни багато українців страждають від емоційних гойдалок та надмірного стресу. Українська прима-балерина Катерина Кухар також відчула це на собі.
Вона поділилась зі своїми підписниками трьома правилами, які допомагають їй у цей складний час.
Найперше правило балерини — давати собі можливість проживати та приймати свої почуття, якими б вони не були. Біль чи радість, любов чи ненависть потрібно відпускати, а не “консервувати” в собі.
Тому що коли ваша підсвідомість буде переповнена, всі емоції почнуть вивільнятися на волю через психосоматичні захворювання, панічні атаки та інші розлади, — вважає Кухар.
Тому що коли ваша підсвідомість буде переповнена, всі емоції почнуть вивільнятися на волю через психосоматичні захворювання, панічні атаки та інші розлади, — вважає Кухар.
Тож не варто докоряти собі за емоції, які виникають.
Фото: ekaterinakukhar_official / Instagram
Після того, як емоції вивільняться, їхнє місце повинні зайняти інші. При цьому це мають бути позитивні почуття.
Спробуй замінити ненависть до ворога на любов до України, страх — на віру, біль — на співчуття та допомогу іншим. У цьому тобі допоможуть улюблені заняття: час з рідними чи наодинці, творчість, спорт тощо.
Ще однією порадою Катерини є цінування самих себе. Кожного дня ми маємо хвалити себе за найменші досягнення. Адже ми в себе одні, тож і піклуватись потрібно першочергово про себе.
Трансформація — це складно. Як шлях на гору. Але на вершині завжди чекає важливіше — свобода! — ділиться зірка.
Трансформація — це складно. Як шлях на гору. Але на вершині завжди чекає важливіше — свобода! — ділиться зірка.
Улітку балерина побувала в турне Латинською Америкою. Читай, що розповіла Катерина Кухар про боротьбу на інформаційному фронті на іншому континенті.
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