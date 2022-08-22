Заміни ненависть на любов, а страх — на віру. Катерина Кухар дала поради, як боротись з емоційними гойдалками

Під час війни багато українців страждають від емоційних гойдалок та надмірного стресу. Українська прима-балерина Катерина Кухар також відчула це на собі.

Вона поділилась зі своїми підписниками трьома правилами, які допомагають їй у цей складний час.

Приймай свої почуття

Найперше правило балерини — давати собі можливість проживати та приймати свої почуття, якими б вони не були. Біль чи радість, любов чи ненависть потрібно відпускати, а не “консервувати” в собі.

Тому що коли ваша підсвідомість буде переповнена, всі емоції почнуть вивільнятися на волю через психосоматичні захворювання, панічні атаки та інші розлади, — вважає Кухар.

Тож не варто докоряти собі за емоції, які виникають.

Знайди свій ресурс

Після того, як емоції вивільняться, їхнє місце повинні зайняти інші. При цьому це мають бути позитивні почуття.

Спробуй замінити ненависть до ворога на любов до України, страх — на віру, біль — на співчуття та допомогу іншим. У цьому тобі допоможуть улюблені заняття: час з рідними чи наодинці, творчість, спорт тощо.

Люби себе

Ще однією порадою Катерини є цінування самих себе. Кожного дня ми маємо хвалити себе за найменші досягнення. Адже ми в себе одні, тож і піклуватись потрібно першочергово про себе.

Трансформація — це складно. Як шлях на гору. Але на вершині завжди чекає важливіше — свобода! — ділиться зірка.

Улітку балерина побувала в турне Латинською Америкою. Читай, що розповіла Катерина Кухар про боротьбу на інформаційному фронті на іншому континенті.

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