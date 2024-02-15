Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ: за что будут судить певицу-предательницу

Служба безопасности Украины объявила подозрение певице и бывшей нардепке от Партии регионов Таисии Повалий, сообщили в пресс-службе ведомства. Повалий публично поддержала вторжение России в Украину, а также получила российский паспорт. По каким статьям Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ — читай в материале.

СБУ сообщила о подозрении певице Таисии Повалий: детали

Как сообщают в СБУ, доказательная база на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалий подтверждает ее причастность к оправданию агрессивной войны России против Украины.

Еще накануне полномасштабной войны она уехала в страну-террористку, получила российское гражданство и публично поддержала кремлевскую политику.

Сейчас также смотрят

В интервью московскому интернет-изданию коллаборантка Повалий одобряла действия Путина и призвала к захвату всех украинских территорий.

Она также пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.

В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске по приглашению главаря “ЛНР” Леонида Пасечника. Прямо со сцены она высказалась в поддержку российских террористов и героизировала их участие в войне против Украины.

Экспертиза СБУ подтвердила факты подрывной деятельности коллаборантки в пользу страны-агрессора.

Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины).

В случае задержания певицы ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что мотивирует предателей Украины помогать врагу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.