Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ: за что будут судить певицу-предательницу

Служба безопасности Украины объявила подозрение певице и бывшей нардепке от Партии регионов Таисии Повалий, сообщили в пресс-службе ведомства. Повалий публично поддержала вторжение России в Украину, а также получила российский паспорт. По каким статьям Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ — читай в материале.
Как сообщают в СБУ, доказательная база на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалий подтверждает ее причастность к оправданию агрессивной войны России против Украины.
Еще накануне полномасштабной войны она уехала в страну-террористку, получила российское гражданство и публично поддержала кремлевскую политику.
В интервью московскому интернет-изданию коллаборантка Повалий одобряла действия Путина и призвала к захвату всех украинских территорий.
Она также пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.
В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске по приглашению главаря “ЛНР” Леонида Пасечника. Прямо со сцены она высказалась в поддержку российских террористов и героизировала их участие в войне против Украины.
Экспертиза СБУ подтвердила факты подрывной деятельности коллаборантки в пользу страны-агрессора.
Таисия Повалий получила заочное подозрение от СБУ по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
В случае задержания певицы ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что мотивирует предателей Украины помогать врагу.
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