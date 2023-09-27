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Соучастница военного преступления. Ани Лорак призналась, что финансово поддерживает депортацию украинских детей в Россию

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 сентября 2023, 20:00
Ані Лорак підтримує воєнний злочин депортації українських дітей
Фото: Instagram

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