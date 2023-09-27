Соучастница военного преступления. Ани Лорак призналась, что финансово поддерживает депортацию украинских детей в Россию

Певица-предательница Ани Лорак призналась в том, что финансирует преступную депортацию украинских детей из оккупированных Россией областей.

Она рассказала в интервью российскому каналу, что часть заработанных средств от концерта в Москве пожертвует российскому фонду, который занимается “сиротами-беженцами” из Запорожской области и Донбасса.

Ани Лорак поддерживает незаконную депортацию украинских детей: что известно

Предательница Украины Ани Лорак рассказала, что передает деньги российскому фонду Счастливое детство.ru. По ее словам, организация оказывает помощь детям, пострадавшим от “этой ситуации”. То есть, войны, начатой Россией, ведь прямо об этом Лорак не говорит.

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В видео говорится, что Лорак помогает детям-сиротам и беженцам из Запорожской области и Донбасса. То есть, эти дети уже не находятся на территории Украины, а были вывезены оттуда. О них начали “заботиться” российские фонды. Это могло произойти при условии, что привезли детей на территорию РФ, то есть депортировали.

Несовершеннолетние дети без родительской опеки не могут сами принимать решения. То есть, их вывезли насильно, не оставив выбора.

Ани Лорак прокомментировала финансирование военного преступления так: она надеется на строительство квартир для детей и обеспечение их содержания.

Ранее мы рассказывали, как депортируют украинских детей и можно ли их вернуть. Читай истории девочек, переживших депортацию.

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