Співучасниця воєнного злочину. Ані Лорак зізналась, що фінансово підтримує депортацію українських дітей до Росії

Співачка-зрадниця Ані Лорак зізналася в тому, що фінансує злочинну депортацію українських дітей з окупованих Росією областей.

Вона розповіла в інтерв’ю російському каналу, що частину зароблених коштів з концерту у Москві пожертвує російському фонду, який опікується “сиротами-біженцями” з Запорізької області та Донбасу.

Ані Лорак підтримує незаконну депортацію українських дітей: що відомо

Зрадниця України Ані Лорак розповіла, що передає гроші російському фонду Счастливое детство.ru. За її словами, організація надає допомогу дітям, які постраждали від “цієї ситуації”. Тобто від війни, яку розпочала Росія, адже прямо про це Лорак не говорить.

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У відео йдеться, що Лорак допомагає дітям-сиротам та біженцям з Запорізької області та Донбасу. Тобто, ці діти вже не перебувають на території України, а були вивезені звідти. Ними почали “опікуватися” російські фонди.

Це могло статися за умови, якщо привезли дітей на територію РФ, тобто депортували.

Неповнолітні діти без батьківської опіки не можуть самі ухвалювати рішення, тобто їх вивезли силоміць, не залишивши жодного вибору.

Ані Лорак прокоментувала фінансування воєнного злочину так: вона сподівається на будівництво квартир для дітей (у Росії) та забезпечення їхнього утримання у країні-агресорці.

Раніше ми розповідали, як депортують українських дітей та чи можна їх повернути. Читай історії дівчат, які пережили депортацію.

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