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Співучасниця воєнного злочину. Ані Лорак зізналась, що фінансово підтримує депортацію українських дітей до Росії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 20:00
Ані Лорак підтримує воєнний злочин депортації українських дітей
Фото: Instagram

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