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Таїсія Повалій отримала заочну підозру від СБУ: за що судитимуть співачку-зрадницю

Ірина Танасійчук, практикантка сайту 15 Лютого 2024, 14:20
Таїсія Повалій отримала заочну підозру від СБУ
Фото: Служба Безпеки України

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