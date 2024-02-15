Таїсія Повалій отримала заочну підозру від СБУ: за що судитимуть співачку-зрадницю

Служба безпеки України оголосила підозру співачці та колишній нардепці від Партії регіонів Таїсії Повалій, повідомили у пресслужбі відомства. Повалій публічно підтримала вторгнення Росії до України, а також отримала російський паспорт. За якими статтями Таїсія Повалій отримала заочну підозру від СБУ — читай в матеріалі.

СБУ повідомила про підозру Таїсії Повалій: деталі

Як повідомляють в СБУ, доказова база на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій доводить її причетність до виправдання агресивної війни Росії проти України.

Ще напередодні повномасштабної війни вона виїхала до держави-терористки, отримала російське громадянство та публічно підтримала кремлівську політику.

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В інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка Повалій схвалювала дії Путіна та закликала до захоплення всіх українських територій.

Вона також намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

У вересні 2023 року Повалій виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську на запрошення ватажка “ЛНР” Леоніда Пасічника. Прямо зі сцени вона висловилась на підтримку російських терористів та героїзувала їхню учать у війні проти України.

Експертиза СБУ підтвердила факти підривної діяльності колаборантки на користь країни-агресорки.

Таїсія Повалій отримала заочну підозру від СБУ за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України.

У разі затримання співачки, їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що мотивує зрадників України допомагати ворогу.

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