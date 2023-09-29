Рита Бурковская получила награду Лучшая европейская актриса: кто она и какая роль сделала её известной

Мы не устаем повторять, как важно презентовать Украину на мировых аренах не только как народ, борющийся за свою свободу. Ведь украинцы талантливые люди, со своим видением и ощущением прекрасного.

Недавно стало известно, что украинская актриса Маргарита Бурковская получила кинопремию Septimius Awards в категории Лучшая европейская актриса.

Что известно о церемонии и чем известна Рита Бурковская, рассказываем дальше.

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Риту Бурковскую наградили кинопремией Лучшая европейская актриса

В Нидерландах, в Амстердаме 26 сентября 2023 прошла церемония награждения Septimius Awards. В категории Лучшая европейская актриса отметили украинку Маргариту Бурковскую.

Награду она получила за роль в ленте Максима Наконечного Видения бабочки.

— Стоя здесь, я просто хочу напомнить себе, почему было так важно сыграть эту роль о войне на моей родине, — сказала Бурковская со сцены после вручения ей награды.

Актриса рассказала об услышанной от украинских волонтерах истории, которая произошла в начале российской агрессии в 2014 году. Тогда группа украинских волонтеров перевозила тело погибшего героя, но люди отворачивались, прятали глаза от украинских волонтеров, от грузовика, на котором был знак Груз-200.

— И мне от этого стало так больно. И я поняла, что хочу быть частью общества, желающего признавать смерть погибших героев, желающего смотреть правде в глаза. Благодарю вас за то, что вы не отворачиваетесь. Я считаю, что это очень, очень важно, — закончила она.

После церемонии награждения актриса поделилась с украинскими журналистами, что невероятно счастлива получить такую награду. Она добавила, что её награда посвящена украинским героям.

Все наши сердца и мысли с людьми, борющимися за независимость нашей страны. Они сейчас находятся на передовой, и каждый момент для них может стать последним.

Кто такая Рита Бурковская

На счету Маргариты Бурковской несколько известных картин. Среди них:

Среди теней;

12+;

Парфенон;

Видение бабочки.

Именно главная роль в фильме Видение бабочки принесла Рите Бурковской признание и награду на церемонии в Амстердаме.

Кстати, фильм и команда Видение бабочки в прошлом году ездили на Каннский кинофестиваль. Как тогда все прошло и обошлось ли без скандалов, мы рассказывали в нашем другом материале.

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