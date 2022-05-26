“Чувствительный контент” и сирена — команда фильма Видение бабочки о войне в Украине на Каннском кинофестивале

На Каннском кинофестивале прозвучала сирена, которая сообщает об опасности — так команда украинского фильма Видение бабочки привлекла внимание к войне в Украине.

Также они не забыли об украинских героях. Режиссер фильма Максим Наконечный вышел на красную дорожку в футболке с соответствующей надписью “Освободите Тайру”, находящегося в российском плену парамедика Юлию Паевскую.

Остальные члены команды фильма пришли с изображением уничтоженного оккупантами дома в Мариуполе.

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Также Видение бабочки развернули пятиметровый баннер с надписью: “Россияне убивают украинцев. Вы действительно считаете оскорбительными и тревожными свидетельства этого геноцида?”

В это время на фестивале раздалась сирена, которую украинцы слышат каждый день, а члены команды закрыли лицо табличкой “Чувствительный контент”, которую используют для предупреждения о жестоком контенте.

О фильме Видение бабочки

В киноленте рассказывается о героине-аэроразведчице Лилии, которая пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине после пережитого плена российскими войсками во время войны на Востоке. Стало известно, что украинский фильм отобрали в конкурсную программу Каннского кинофестиваля.

Украинцы рассказывают о войне в нашей стране всюду и кто как может. Также не забывают собирать средства для помощи ВСУ. Ранее мы рассказывали, как Kalush Orchestra и Сергей Притула устроили аукцион.