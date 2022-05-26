“Чутливий контент” та сирена — команда фільму Бачення метелика про війну в Україні на Каннському кінофестивалі

На Каннському кінофестивалі пролунала сирена, що повідомляє про небезпеку — так команда українського фільму Бачення метелика привернула увагу до війни в Україні.

Також вони не забули про українських героїв. Режисер фільму Максим Наконечний вийшов на червону доріжку у футболці з відповідним написом “Визволіть Тайру”, парамедика Юлію Паєвську, що перебуває у російському полоні.

Інші члени команди фільму прийшли із зображенням знищеного окупантами будинку у Маріуполі.

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Також представники Бачення метелика розгорнули п’ятиметровий банер з написом: “Росіяни вбивають українців. Ви дійсно вважаєте образливими та тривожними свідчення про цей геноцид?”

В цей час на фестивалі залунала сирена, яку українці чують щодня, а члени команди закрили обличчя табличкою “Чутливий контент”, яку використовують для попередження про жорстокий контент.

Про фільм Бачення метелика

У кінострічці розповідається про героїню-аеророзвідницю Лілію, яка намагається повернутися до свого мирного життя в Україні після пережитого полону російськими військами під час війни на Сході. Стало відомо, що український фільм відібрали у конкурсну програму Каннського кінофестивалю.

Українці розповідають про війну в нашій країні усюди та хто як може. Також не забувають збирати кошти для допомоги ЗСУ. Раніше ми розповідали, як Kalush Orchestra та Сергій Притула влаштували аукціон.